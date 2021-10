80-jähriger Autofahrer hinterlässt Spur der Verwüstung – Hochwertiger Audi gestohlen

Jena. Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Irrfahrt der Verwüstung

Ein Bild der Zerstörung hinterließ am Dienstagvormittag (19.10.2021) ein 80-Jähriger mit seinem Daimler. Der Mann befuhr gegen 9.30 Uhr die Schützenhofstraße in Jena. Aus bisher ungeklärter Ursache touchierte er laut Polizei zwei geparkte Fahrzeuge. Sowohl an dem Ford als auch an dem Peugeot entstand Sachschaden. Doch das war noch nicht das Ende der Unfallfahrt. Etwa 400 Meter weiter touchierte der Daimler-Fahrer zwei weitere Fahrzeuge. Als er dies bemerkte, gab er laut Polizei weiter Gas und stieß anschließend frontal mit einem geparkten Audi zusammen. Der 80-Jährige und seine 82-jährige Beifahrerin wurden verletzt ins Klinikum gebracht. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Gescheiterte Einbrüche

Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Dienstagmorgen in Jena. Ein Zeuge bekam, gegen 11.15 Uhr die Mitteilung auf sein Handy, dass zwei Personen versuchen, ins Haus zu gelangen. Wie man auf der Überwachungskamera erkennen konnte, versuchte einer der Täter, mit Hilfe einer Karte die Nebeneingangstür zu öffnen, was allerdings nicht gelang. Die Täter mussten unverrichteter Dinge von dannen ziehen. Sachschaden entstand durch die Manipulation an der Tür nicht.

Auch im Ernst-Bloch-Ring versuchten Unbekannte, sich Zutritt zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Ein Zeuge bemerkte Hebelspuren an seiner Eingangstür, als er nach Hause kam. Der oder die Täter versuchten laut Polizei in der Zeit zwischen 6.45 bis 15.30 Uhr, Zutritt zu erlangen. Als dies nicht gelang, flüchteten die Täter unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

Mädchen beim Parfümdiebstahl erwischt

Gut riechen um jeden Preis wollte scheinbar eine 15-Jährige am Dienstagmittag. Das Mädchen bediente sich in einer Drogerie Unterm Markt in Jena und nahm aus dem Warenträger einen Parfumtester im Wert von knapp 15 Euro. Anschließend passierte die 15-Jährige laut Polizei den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Allerdings wurde sie dabei erwischt, eine Anzeige wurde erstattet.

Mattweißer Audi Q7 gestohlen

Am Schafberg in Jena musste ein Fahrzeugeigentümer am Dienstagmorgen feststellen, dass sein Audi Q7, welchen er am Vorabend, gegen 22 Uhr, auf dem Grundstück abgestellt hatte, nicht mehr an seinem Platz stand. Unbekannte hatten in der Nacht das Fahrzeug unbemerkt entwendet. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des mattweißen Fahrzeuges.

Audi aus dem Saale-Holzland-Kreis gestohlen

Auch ein Audi-Fahrer aus Schlöben traute am Dienstagmorgen wohl kaum seinen Augen, als er auf den Anwohner-Parkplatz blickte und sein Auto nicht mehr vorfand. Unbekannte hatten in der Nacht den Pkw, der einen Wert von mindestens 30.000 Euro hatte, vom Parkplatz entwendet. Sie konnten unerkannt abhauen. Eine sofortige Fahndung brachte keine Hinweise auf den Aufenthalt des Fahrzeuges. Aktuell wird ein Zusammenhang mit dem Verschwinden eines Audi in Jena geprüft, da hier möglicherweise dieselbe Tätergruppierung agierte.

Zigarettendiebe im Discounter

Drei Männer haben Dienstagnachmittag aus einem Discounter in der Jenaer Straße in Stadtroda Tabakwaren im Wert von mehr als 680 Euro gestohlen. Während zwei von ihnen nach Polizeiangaben die Mitarbeiter des Marktes im Auge behielten, ging ein weiterer in den Kassenbereich, schob ein nicht verschlossenes Rollgitter, hinter dem sich Zigaretten befanden, nach oben und entnahm zahlreiche Schachteln. Anschließend verließen die drei Männer den Markt.

Als der Diebstahl bemerkt wurde, flüchteten die Männer noch vor Eintreffen der Polizei. Später konnte die Polizei einen 23-Jährigen in der Nähe schnappen. Die beiden anderen entledigten sich ihrer Beute, indem sie den Beutel mit den Zigaretten in einem Gebüsch versteckten, und flüchteten in unbekannte Richtung.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige, nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft, wieder auf freien Fuß gesetzt.

Sinnlose Zerstörung in Stadtroda

Zwei Jugendliche haben Dienstagmittag in Stadtroda mehrere Sachbeschädigung begangen. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie vor einem Geschäft in der Heinrich-Heine-Straße dabei beobachtet, wie sie eine Holzbank zerstörten, eine Wand mit einer asiatische Sauce bespritzten und anschließend noch mit einer Eisenstange auf einen Tisch einschlugen.