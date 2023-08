So schön gelegen in einem Seitental des Saaletals sah ein Künstler Mitte des 19. Jahrhunderts das Bergdorf Lichtenhain.

800-Jahrfest am Wochenende in Lichtenhain

Jena. Der Jenaer Ortsteil Lichtenhain feiert am Wochenende sein 800-jähriges Bestehen mit einem Fest.

Lichtenhain ist empfangsbereit: Der Ortsteil im Südwesten der Stadt Jena feiert am Wochenende mit einem Fest sein 800-jähriges Bestehen. Nachdem es bereits am Freitagabend in der Kirche ab 19 Uhr einen Filmabend mit dem Dokumentarfilm „Jenaer Dörfer“ von Uwe Germar gibt, sind am Samstag, 26. August, ab 10 Uhr alle Besucher willkommen bei einem Tag der offenen Höfe.

Dabei sind kleine Ausstellungen zu sehen, alte und neue Feuerwehrtechnik zu bestaunen sowie Interessantes zur Ortsgeschichte und zur einst so reichen Tradition des Lichtenhainer Bierbrauens zu erfahren. Dazu kann in der früheren Klosterschenke, die mitten im Ort für einen Tag Wiederauferstehung feiert, auch das inzwischen wieder gebraute Bier mit dem neuen Namen „Lichtenhainer Ritterguts Weisse“ gekostet werden.

Einweihung des neu gesetzten Quellsteins

Ein kleiner Höhepunkt soll auch die Einweihung des durch die Steinmetzwerkstatt Kalus neu gesetzten Quellsteins hinter der Kirche werden. Hier sprudelte einstmals eine der Quellen des als hervorragend geltenden Wassers von der Ammerbacher Platte zum Bierbrauen. Ausklingen wird das Fest schließlich mit einem Konzert des Quartetts „Stielbruch“ aus Magdala.

Wichtiger Hinweis an alle, die mit dem Auto kommen wollen: Den ganzen Samstag steht der große Parkplatz vorm Firmengebäude von Carl Zeiss allen Besuchern zur Verfügung.