90er Jahre Party mit Culture Beat in der Jenaer Goethegalerie

Goethegalerie-Chef Michael Holz und Michael Sumser von der Firma Konzept Team Gera GmbH mit dem Plakat zur 90er Jahre Party am 7. Oktober in der Goethegalerie.

Jena. Das Einkaufszentrum schaltet am 7. Oktober in den Tanzmodus um. „Wieder Spaß haben ist überfällig in Jena“ - sagen zwei Freunde von Mr. Vain.

Die Goethegalerie knüpft an ihre wilden Jahre an. Mit einer „90er Jahre Party“ wird einer zuletzt in Jena vernachlässigten Zielgruppe etwas geboten: Leuten im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. Als Stargast kommt die Band „Culture Beat“. Ihr Titel „Mr. Vain“ war 1993 die meistverkaufte Single in Europa.

Das Party-Comeback hat etwas mit einer zufälligen Bewegung von Goethegalerie-Chef Michael Holz und Schwarzbier-Nacht-Veranstalter Michael Sumser zu tun. Beide kannten sich von früher. Sie kamen überein, eigentlich müsste mal wieder passieren, was den Leuten die Freude ins Gesicht zaubert. Wieder Spaß zu haben, sei überfällig.

Für die Party wird am Sonnabend, 7. Oktober, nach Ladenschluss das Einkaufszentrum in einen Musiktempel umgewandelt. Bis zu 3000 Tickets können verkauft werden. Es wird zwei Bühnen geben, eine in der Hauptladenzone, die andere im Seitenflügel. Neben „Culture Beat“ wurden DJ HouseKasperR gewonnen, der aus Plattenauflegen eine ganz große Show macht. Weiterhin dabei sind DJ Björn, der von Radio Top40 und Antenne Thüringen bekannt ist und noch ein dritter Partyspezialist, unter dessen Vertrag die Miete aber noch nicht trocken ist.

Aus Gesprächen weiß Michael Holz, dass einigen Jenaern derzeit abends zu wenig los ist in der Stadt. Klar waren zuletzt das Altstadtfest oder im Sommer die Kulturarena. Aber zumeist würden am späteren Abend eben doch die Bürgersteige hochgeklappt. Könnte sein, dass es sich immer noch um Folgen der pandemieartigen Jahre handelt. Der Handel vor Ort leide auch bis heute unter deren Begleiterscheinungen.

Die letzte Schwarzbiernacht war vor neun Jahren in der Goethegalerie. Wie früher auch soll es Bändchen als Einlasskontrolle geben. Michael Sumser sagt, dass Gäste am 7. Oktober recht zügig in den Partymodus kommen werden. Und wie früher in der Großdisko „B 88“ wird die Hauptband erst zu vorgerückter Stunde loslegen.

Von dem 90er Jahre-Hit „Mr. Vain“ gibt es auch eine zehn Jahre jüngere Version, die von der Engländerin Jacky Sangster gesungen wurde. So oder so handelt der Liedtext von einem Mann, der davon überzeugt ist, dass ihn Frauen auf der ganzen Welt sexuell attraktiv finden. So etwas soll in den 90ern schon mal vorgekommen sein.

Tickets gib es im Vorverkauf am Infocenter der Galerie oder in der Jena Tourist-Information für 15 Euro; Restkarten an der Abendkasse für 20 Euro. Beginn ist 21 Uhr.