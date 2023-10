92-Jähriger angefahren, Einbruch und Diebstahl: Die Polizeinachrichten aus Jena

Jena Ein 92-Jähriger wird durch unaufmerksamen Transporterfahrer verletzt, in einen Kindergarten wird eingebrochen und Ein 27-Jähriger traut seinen Augen kaum, als er zu seinem Fahrrad wollte.

Ein 92-Jähriger wurde am Dienstagvormittag von einem Transporter angefahren. Wie die Polizei informierte, achtete ein ein 20-jähriger Zuliefererfahrer beim Rückwärtsfahren in der Saalbahnhofstraße nicht auf Passanten. Der ältere Mann, der sich hinter dem Transporter befand, erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass die Vorderreifen kaum noch Profil aufwiesen und der Transpoerter somit nicht mehr Verkehrstüchtig war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Einbruch und Diebstahl im Kindergarten

Zu einem Einbruch und Diebstahl in einen Kindergarten kam es in der Albert-Einstein-Straße. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden diese am Dienstagmittag angezeigt. Unbekannte Täter verschafften sich danach Zutritt zu den Räumlichkeiten und brachen einen Büroschrank auf, aus dem sie zwei Mobiltelefone entwendeten.

Fahrrad vom Ernst-Abbe-Platz gestohlen

Ein Fahrraddiebstahl ereignete sich zwischen Montag und Dienstagmorgen auf dem Ernst-Abbe-Platz. Laut Polizeimeldung sicherte ein 27-Jähriger sein Rad dort mit einem Schloss. Unbekannte stahlen im genannten Zeitraum das Fahrrad der Marke Schott und entkamen.

