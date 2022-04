A4 bei Jena: Zwei imposante Kilometer auf Lobedaer Flur

Jena. Nach der Corona-Pause ist der „Arbeitskreis Ortsgeschichte Lobeda-Altstadt“ wieder aktiv in Jena

32.000 Kubikmeter Erde wurden bewegt sowie 95.000 Kubikmeter Beton und 46.000 Tonnen Werksteine verbaut: Die Saaletalbrücke über die Autobahn 4 gilt als ein Meisterwerk der Ingenieurkunst. Sie ist aber auch steingewordene Geschichte mit vielen Verweisen auf die Höhen und Tiefen der vergangenen Jahrzehnte. Jetzt widmen sich Hobbyhistoriker dem gesamten Komplex: Vom Bau der Autobahn vor den Toren Jenas ab 1935 bis hin zum sechsspurigen Ausbau mit dem Bau des Lobdeburgtunnels zwischen 2004 und 2009.

„Sie sollten aber beachten, dass sich nur etwas zehn Prozent der Brücke auf Lobedaer Flur befinden. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass wir Göschwitz ihr Heiligtum wegnehmen wollen“, sagt Claus Nötzold vom „Arbeitskreis Ortsgeschichte Lobeda-Altstadt“. Nach der Corona-Pause wollen die Mitglieder jene Vortragsreihe fortsetzen, die 2018 begann: Lobeda in Bildern – einst und jetzt.

Pläne aus den 1920er Jahren

Lutz Kästner und Claus Nötzold haben sich die Mühe gemacht, zahlreiche Fotos aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit solchen aus der Gegenwart zu koppeln und dadurch interessante Kontraste zur Ortsgeschichte aufzuzeigen. Und jetzt also soll es unter anderem um die A4 gehen. die sich mit fast zwei Kilometern Länge auf Lobedaer Flur befindet. Der Bau dieses gewaltigen Bauwerkes mit der Inbetriebnahme der Teilstrecke Meerane – Jena (Ausfahrt Lobeda) im Dezember 1937 und der anschließende Bau der fast ein Kilometer langen Saaletalbrücke waren architektonische Höchstleistungen für die damalige Zeit. Im August 1939 konnte das nächste Teilstück bis Weimar in Betrieb genommen werden. Dieser unterhaltsame Spaziergang findet seinen Höhepunkt und Abschluss in Luftbildern, aufgenommen über die Jahrzehnte von den Lobedaer Bergen, aus Flugzeugen, Helikoptern oder Ballons und neuerdings von Drohnen.

Bis heute hält sich der Mythos, die Nationalsozialisten hätten die Autobahn erfunden. Dabei gehen die Ideen auf einen Verein zurück (Verein zur Vorbereitung der Autostraße Hansestädte–Frankfurt–Basel), der bereits Ende der 1920er Jahre eine Verbindung aus Hessen (Kirchheim) an Eisenach und Weimar vorbei nach Bad Dürrenberg zur A9 vorgesehen habe, schreibt Nötzold im „Abc der Stadtgeschichte von Lobeda-Altstadt“. „Die Strecke Meerane – Jena, mit der Ausfahrt bei Lobeda, wurde am 17.12.1937 in Betrieb genommen und die Anschlussstrecke nach Weimar aufgrund der längeren Bauzeit der Saalebrücke erst am 18.08.1939. Bis zur kriegsbedingten Einstellung der Bauarbeiten 1941 war eine durchgehende Autobahn von Dresden bis Eisenach vorhanden.“

Die Jenaische Zeitung widmete der Eröffnung im August 1939 eine Sonderseite, die Volkswacht berichtet 1952 vom Richtfest an der Autobahnbrücke, nachdem diese in den letzten Kriegstagen gesprengt worden war. „Wie viele Wohnungen hätten mehr gebaut werden können, wenn diese Brücke erhalten geblieben wäre. Deshalb ist es die Aufgabe jedes Werktätigen, seine Arbeit vor allen Anschlägen und Zerstörungen zu schützen und aktiv für die Erhaltung des Friedens zu kämpfen“. Und zum Richtfest gab es Kultur: ein Märchenspiel mit der Laienspielgruppe des VEB Jenapharm und einen Auftritt der Mädels von der Tanzgruppe der Bau-Union.

In den Jahren 2018 und 2019 hatte der Arbeitskreis Ortsgeschichte des Fördervereins Bären Lobeda bereits zwei Vorträge unter dem Titel „Lobeda in Bildern – einst und jetzt“ gehalten. Es ging um die Geschichte von Gebäude oder Denkmäler in Lobeda anhand von Fotos aus verschiedenen Zeiten. Aufgrund der Fülle von alten Fotos und auf allgemeinen Wunsch sollte diese Reihe mit einem dritten Vortrag abgeschlossen werden. Leider blieb es zwei Jahre lang beim „sollte“.

Vortrag am Mittwoch, 27. April, 19 Uhr im Bärensaal in Lobeda-Altstadt, Marktstraße 26 statt