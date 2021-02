Ab 13. Februar fallen Züge auf Saalbahn-Strecke aus

Wegen der Gleisarbeiten am Bahnhof Jena-Göschwitz kommt es ab 13. Februar zu Fahrzeitänderungen und Zugausfällen auf der Saalbahn (Strecke Großheringen—Saalfeld). Wie die Deutsche Bahn mitteilt, müssen die Gleise 2 und 3 erneuert und mehr als 15 Weichen erneuert werden. Abschnittsweise werde auch das Bett gereinigt und eine Spezialschutzschicht für eine optimalere Entwässerung aufgebracht.

Folgende Einschränkungen gelten für Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn, Erfurter Bahn und Abellio: 13. Februar bis 5. März: • RE 18 (Halle—Jena-Göschwitz) in Richtung Halle (Saale) Ausfall bis Jena Saalbf. • RB 25 (Saalfeld—Halle Hbf) bereits ab 12. Februar (jeweils ab 22 Uhr bis Betriebsende) Ausfall/SEV zwischen Jena Saalbf und Saalfeld. • RE 42 (Nürnberg—Saalfeld—Jena—Leipzig) Züge verspäten sich in beide Richtungen um wenige Minuten. 6. bis 10. März: • RE 15 (Jena Saalbf—Saalfeld) Ausfall aller Züge zwischen Jena Saalbf und Saalfeld, dafür fahren Busse (SEV). • RB 25 (Saalfeld—Halle Hbf) Ausfall zwischen Orlamünde und Saalfeld (am 6. März zwischen Jena-Göschwitz und Saalfeld), täglich ab 22.50 Uhr bis Betriebsende zwischen Jena Saalbf und Saalfeld. Für die ausfallenden Züge fahren Busse. • RB 28 (Jena Saalbf—Pößneck/Saalfeld) am 6. März Ausfall aller Züge und ab 8. März Ausfall einzelner Züge zwischen Jena Saalbf und Pößneck unt Bf, dafür fahren Busse. • RE 42 (Nürnberg—Saalfeld—Jena—Leipzig) Ausfall/SEV zwischen Jena-Göschwitz/Jena Paradies und Saalfeld sowie Fahrzeitänderungen. 11. März bis 1. April: • RE 15 (Jena Saalbf—Saalfeld) Ausfall aller Züge zwischen Jena Saalbf und Saalfeld, dafür fahren Busse. • RE 18 (Halle—Jena-Göschwitz) Ausfall zwischen Naumburg (Saale) und Jena-Göschwitz, Reisende nutzen bitte die Züge der RB 25 (Saalfeld—Halle Hbf). • RB 25 (Saalfeld—Halle Hbf) Ausfall alle zwei Stunden sowie täglich ab 22.50 Uhr bis Betriebsende Ausfall zwischen Jena Saalbf und Saalfeld, dafür fahren Busse. • RB 28 (Jena Saalbf—Pößneck/Saalfeld) Ausfall einzelner Züge zwischen Jena Saalbf und Pößneck unt Bf, dafür fahren Busse.