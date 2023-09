Ab in den Chor: Singschule Jena lädt zum Schnuppern

Jena. Die Evangelische Singschule Jena lädt Neueinsteiger zur Probe ein.

Die Evangelische Singschule Jena lädt am Montag, 11. September und Donnerstag, 14. September, im Rahmen der bundesweit stattfindenden „Woche der offenen Chöre“ des Deutschen Chorverbands zu einer Schnupperprobe ein. Vom 11. bis zum 17. September öffnen Chöre und Vokalensembles in ganz Deutschland allen Interessierten die Türen zu ihren Proben. Mit dieser Aktion soll neuen Mitsängerinnen und -sängern die Gelegenheit geboten werden, unkompliziert musikalisch Kontakt zu knüpfen. Auch die Evangelische Singschule gehört zu den Ensembles, die in Jena an der „Woche der offenen Chöre“ teilnehmen. „Die Singschule ist offen für alle Kinder, die gerne singen. Kirchenzugehörigkeit spielt keine Rolle. Der Chor ist bunt gemischt“, so Johannes Schleußner vom Evangelisch Lutherischen Kirchenkreis.

In der offenen Probe erleben interessierte Kinder und Eltern die Singschulenarbeit aus nächster Nähe und lernen den Chorleiter persönlich kennen. Die Kinder dürfen erleben, wie viel Spaß das gemeinsame Singen macht. Gerade erst hat die Singschule mit den ersten Proben für das Weihnachts-Musicals „Am Himmel geht ein Fenster auf“ begonnen.

Der Leiter der Evangelischen Singschule, Fabian Pasewald, ist vielen Jenaer Musikinteressierten bereits als Chorleiter bekannt. Er leitet neben der Singschule auch den Studierendenchor „Collegium Vocale“ der Uni Jena und gilt als erfahrener Musikpädagoge. Die offenen Proben im Rahmen der „Woche der offenen Chöre“ finden am 11. September, 15.30 Uhr im Gemeindezentrum Mitte, August-Bebel-Straße 17, sowie am 14. September, 15.30 Uhr im Niemöllerhaus Lobeda, Martin-Niemöller-Straße 4, statt.

Interessierte können sich direkt an fabian.pasewald@ekmd.de wenden. Die „Woche der offenen Chöre“ wird im Rahmen des Förderprogramms „Kultur in ländlichen Räumen“ durchgeführt, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.