Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ab Montag wieder mehr Züge zwischen Saalfeld und Jena

Vom kommenden Montag an fahren wieder mehr Züge zwischen Saalfeld und Jena. Nach Angaben von Abellio Rail Mitteldeutschland fährt der Regionalexpress RE 15, der wegen der Corona-Pandemie vorübergehend nicht verkehrte, tagsüber wieder und verstärkt zwischen Saalfeld und Jena-Saalbahnhof das Angebot der Regionalbahnlinie RB 25 Saalfeld – Jena – Naumburg – Halle sowie des Regionalexpress RE 42 Nürnberg – Saalfeld – Jena – Leipzig. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Lediglich in den Morgen- und Abendstunden entfielen weiterhin einige wenige Fahrten des RE 15. Das Unternehmen erinnerte daran, dass bundesweit weiterhin die Pflicht bestehe, im öffentlichen Personennahverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ohne diese dürften Fahrgäste nicht einsteigen. Darüber hinaus gelten für Fahrten mit Zügen die allgemeinen Hygienehinweise wie beispielsweise das Einhalten der Husten- und Nies-Etikette oder die Empfehlung, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen. „Abellio hat sich auf die Situation eingestellt und desinfiziert seine Fahrzeuge bei jeder Reinigung zusätzlich. So werden beispielsweise Haltestangen, die Knöpfe zum Türöffnen oder die Toiletten regelmäßig desinfiziert“, heißt es in einer Erklärung am Donnerstag.