Abbiegen zum Kinderkriegen

Jördis Bachmann sieht Ähnlichkeiten zwischen Roller-Werbe-Mann und einem Jenaer Klinikdirektor.

Immer, wenn mir die Nahverkehr-Werbung für den Evita-Roller unterkommt, frage ich mich, ob der Direktor der Klinik für Geburtsmedizin, Ekkehard Schleußner, gerade mit einer Hebamme im Rücken auf dem E-Roller zur nächsten Entbindung düst. Die Ähnlichkeit ist in jeden Fall gegeben.

Professor Ekkehard Schleußner Foto: UKJ / Schroll

Im Parkhaus der Uniklinik in Lobeda-Ost gibt es zumindest eine Ladestation für E-Mobile, und Krankenwagen könnten ähnlich wie Busse zukünftig ja auch als E-Fahrzeuge auf die Straßen kommen – ein großer Autohersteller hat die Sache bereits in die Hand genommen. Elektromobilität und Klinikum lassen sich also durchaus irgendwie in Verbindung bringen.

Trotzdem gehe ich hier eher von einem Doppelgänger aus, statistisch gesehen hat wohl jeder Mensch gleich sieben Doppelgänger. Erstaunlich darin ist nur, wenn man bei beinahe acht Milliarden Menschen, die mittlerweile auf der Erde herumwuseln, auf einen der sieben trifft – oder eben zwei von ihnen in Jena zu finden sind: einer im Kreisverkehr und einer im Kreißsaal.