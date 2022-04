Abnehm-Aktion in Kahla bringt 500 Euro für Hospiz

Kahla. Bei der Aktion von einem Gastwirt und einem Fitnessstudio-Betreiber wird pro verlorenem Kilo ein Euro gespendet.

Ein Gastwirt aus Kahla und ein Fitnessstudio-Betreiber hatten Anfang Januar mit einer Abnehmaktion begonnen, die dem tristen Corona-Alltag etwas entgegen setzten sollte und für den guten Zweck gedacht war. Jetzt war der Tag der Wahrheit auf der Waage.

Janos Seibel vom „Rosengarten“ und Mike Zaubitzer vom Fitnessstudio „Balance“ liegen „eng beieinander. Wir haben zwischen sieben und neun Kilo verloren“, sagt Seibel. Das Ergebnis wurde mit Wiegemeister Ralf Hascher offiziell am Sonntag aufgenommen.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Freiwillige schlossen sich der Aktion an, sodass insgesamt 500 Kilo purzelten. „Das macht 500 Euro für das Jenaer Hospiz“, freut sich der Wirt, da pro Kilogramm ein Euro gespendet werden.

Geldspender von Aktion begeistert

Etwa 15 Personen hätten mitgemacht, einige auch anonym. Dazu kam noch ein Geldspender, „der die Aktion richtig gut fand“. Die Spende soll bald an das Jenaer Hospiz überreicht werden, die sich über jeden Betrag freuen. Und wenn’s nach „Rosengarten“-Wirt Seibel geht, will er auch definitiv weiter am gesünderen Ernährungsstil festhalten. Seine Ärztin legte ihm einst nahe, er sei 1,50 Meter zu klein für sein Gewicht.