Abriss des alternativen Wohnprojekts „Insel“ in Jena wird vorbereitet

An der östlichen Seite des Inselplatzes hat am Montag die Vorbereitung des Abrisses der „Insel“ begonnen. Mitarbeiter des Kommunalservice Jena entkernen das Gebäude und legen Anschlüsse für Wasser, Gas und Elektroenergie frei. Am Dienstag soll der Arissbagger anrücken. Das Grundstück wird gebraucht, um auf dem Inselplatz einen neuen Campus für die Friedrich-Schiller-Universität zu bauen. Thüringen will dafür rund 180 Millionen Euro investieren.

Zwischen dem Freistaat Thüringen als Bauherren und dem alternativen Wohnprojekt hatte es nach langwierigen Verhandlungen kürzlich eine Einigung gegeben. Die jungen Leute können in der ehemaligen Gaststätte Carl August an der B7 zwischen Jena und Isserstedt ein neues alternatives Wohnprojekt entwickeln.