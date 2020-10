Acht neue Covid-Fälle in Jena

Acht neue Covid-19-Infektionen sind dem Fachdienst Gesundheit bis Donnerstag innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Stand am Donnerstag: 97 aktive Fälle; 8 in den letzten 24 Stunden; 9 stationär; schwere Verläufe: 1. Infizierungen der letzten sieben Tage: 66; Sieben-Tage-Inzidenz 56,3; Infizierte seit dem 14. März: 360; Gestorbene: 4; Genesene: 259; davon in den letzten 24 Stunden: 2. Aktuell leben 343 Leute in Quarantäne.