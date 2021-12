Aggressiv ausgebremst - Autoscheibe von Parkrowdy bespuckt - Großflächige Schmierereien

Jena. Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Aggressiv ausgebremst

Eine Autofahrerin meldete sich am Montagabend bei der Polizei in Stadtroda und teilte mit, dass sie von einem anderen Verkehrsteilnehmer genötigt wurde. In Ottendorf fuhr hinter der Frau ein Pkw, welcher immer wieder sehr dicht auffuhr. In der Folge überholte der Mann das Fahrzeug der Zeugin und setzte sich davor. Anschließend bremste er seinen Seat fast bis zum Stillstand ab, sodass die Frau ebenfalls stark abbremsen musste. Der junge Mann fuhr dann mit auffälliger Fahrweise vor der Zeugin her, bis diese schließlich abbiegen musste. Beamten trafen den Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Gegen den 23-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

Gegen Autoscheibe gespuckt

Unbekannte waren über die Parkweise eines 36-Jährigen scheinbar so erbost, dass diese nicht nur einen Zettel mit Drohungen an der Windschutzscheibe des Parksünders hinterließen, sondern ihren Unmut weiterhin Ausdruck verliehen, indem sie gegen die Scheibe spuckten. Der 36-Jährige hatte zwischen 14.30 Uhr und 20.15 Uhr im Einmündungsbereich in der Platanenstraße geparkt und bei Rückkehr zu seinem Wagen die "Grußbotschaften" entdeckt. Anschließend erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei in Jena.

Großflächiges Graffiti

Unbekannte haben an einem Gebäude im Philosophenweg in Jena ein über vier Meter langes Graffito angebracht. Ein Zeuge teilte dies am Montagmorgen der Polizei mit, als er die Schmierereien entdeckte. In den Farben lila und gelb erstreckt sich der Schriftzug "Freekiover" an der Fassade. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell noch nicht vor.

Fassade beschmiert

Auch in der Karl-Günther-Straße in Jena haben unbekannte "Künstler" ihrer "Kreativität" freien Lauf gelassen. Mit pinker Sprühfarbe haben der oder die Täter ein Graffito auf die Grundstücksmauer angebracht. Der Zeuge stellte die drei Buchstaben an deiner Hauswand am Montagvormittag fest und teilte dies der Polizei Jena mit, welche eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufnahm.

