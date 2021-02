Aggressive Bettler bedrängen in Jena Anwohner und bestehlen 90-Jährige

Jena. In Jena gab es wieder mehrere Fälle mit aggressiven Bettlern. Teilweise folgten sie bis in die Wohnung.

Dreiste Bettler waren auch im Laufe des Montages wieder in Jena aktiv. Wie die Polizei am Dienstag informierte, versuchten sie in der Felix-Auerbach-Straße durch aggressives Betteln, an Geld zu gelangen.

Auch in der Schrödingerstraße hätten bei einer 54-Jährigen in den Nachmittagsstunden zwei Personen vor der Tür gestanden. Als die Frau die Tür öffnete, stellte einer der Männer seinen linken Fuß in die Tür, so dass die Anwohnerin die Wohnungstür nicht mehr verschließen konnte. Als die unbekannten Männer aber feststellten, dass die Frau ein Küchenmesser in der Hand hielt, hätten sie sofort die ergriffen. Eine Fahndung durch die Polizei nach den Personen sei erfolglos geblieben.

Auch eine 90-jährige Frau im Tulpenweg sei durch eine Bettlerin bedrängt worden. Als die Unbekannte ihr ein Schild mit einer Geldspende entgegen hielt, ging die Frau plötzlich an der 90-Jährigen vorbei und gelangte durch den Garten ins Haus und bis in die Wohnung. Als die ältere Dame ins Wohnzimmer kam, sah sie die Frau, die die Handtasche der Rentnerin in den Händen hielt. Sie forderte die Unbekannte auf, die Tasche wieder hinzulegen und das Haus zu verlassen, was die Frau dann auch tat. Im Nachgang stellte die Rentnerin fest, dass etwa 70 Euro Bargeld aus der Geldbörse gestohlen wurden.