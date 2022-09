Agrargenossenschaft Bucha: Feiern gegen die Sorgen

Hammel-Gyros schmurgelte in einer Pfanne von der Größe einer Badewanne vor sich hin und verströmte einen Duft, dem sich viele Gäste nicht entziehen konnten. Vorständin Caroline Kunze-Wehlte (links) am Stand von Fleischermeister Christian Keuler und seiner Tochter Jette.

Bucha. Das Hoffest der Agrargenossenschaften Bucha und Kleinkröbitz zog viele Tausend Besucher an. Mit welchen Krisen die Landwirte zu kämpfen haben

Der Stress kommt täglich. „Aber dieses Mal ist es positiver Stress“, sagt Caroline Kunze-Wehlte. Spätestens mit der Eröffnung des Hoffestes der Agrargenossenschaften Bucha und Kleinkröbitz entschädige die Freude der vielen Besucher für die mühevolle Vorarbeit.

Es dürften am späten Nachmittag mehrere Tausend Besucher gewesen sein in Bucha. Foto: Thorsten Büker

Auch am Samstag dürften es mehrere Tausend Gäste gewesen sein, die den Weg in den Südwesten des Saale-Holzland-Kreises fanden.

Es gibt einfachere Jobs als den, den Caroline Kunze-Wehlte hat: Als Vorstand der Agrargenossenschaft Bucha ist sie spätestens am Montag wieder im Alltag angekommen, der seit Monaten nicht einfach zu meistern ist: Für ein energieintensives Unternehmen, das zum Beispiel Kühlketten einhalten muss, seien die explodierenden Preise eine Katastrophe. Dazu kommen die Dieselpreise, dazu kommt die Schieflage der SKW Stickstoffwerke Piesteritz, die nicht nur Düngemittel herstellen, sondern auch das für Dieselfahrzeuge notwendige Entstickungsmittel Ad Blue. Dazu kommen aber auch Diskussionen um eine verpflichtende Flächenstilllegung und Sommermonate, die alle Dürre-Rekorde brechen und der Genossenschaft Ernteausfälle bescheren.

Willkommene Ablenkung von den vielen ernsten Krisen

Die Freiwillige Feuerwehr Bucha simulierte einen Rettungseinsatz nach einem Unfall auf der Autobahn. Foto: Thorsten Büker

Spöttisch könnte man das Ende der Planwirtschaft heraufbeschwören, aber Caroline Kunze-Wehlte sagt, dass man tatsächlich fast täglich neu entscheiden müsse, weil sich fast täglich die Situation und die Rahmenbedingungen verändern würden. „Das ist ein Kraftakt. Und das ist für uns viel schlimmer als die Folgen der Corona-Krise.“ Schon deshalb sei die Begegnung mit fröhlichen Leuten eine willkommene Abwechslung.

Traditionell findet das Hoffest in der dritten Woche des Septembers statt, zum Abschluss der Erntesaison. Somit startete der Samstag auch mit einem Erntedankgottesdienst. Mit den eigenen Ständen der Genossenschaft boten 45 Händler ihre Waren feil: Käsevariationen von der Hofkäserei Büttner, Obst und Wein vom Obstgut Triebe, Fischbrötchen von Heidruns Fischkiste, Ottendorfer Kartoffeln, Honig aus Bucha, Korbwaren, Pflanzen aus der Gärtnerei Delaporte, Strick- und Häkelwaren, handgefertigter Schmuck, Holzwaren und vieles andere mehr. Der Auftritt der Reichenbacher Schallmeien aus dem Vogtland war ein Höhepunkt, dazu lud die Freiwillige Feuerwehr Bucha zu Rundfahrten ein und simulierte einen Rettungseinsatz nach einem Unfall auf der Autobahn. Dass es zwischendurch immer mal wieder kleinere Schauer gab, versetzte niemanden in Panik. Biertische standen in der leergeräumten Halle im Trockenen.

Die Agrargenossenschaft Bucha wurde 1991 gegründet. Sie bewirtschaftet 1750 Hektar Land und ist in den Orten Bucha, Milda, Schorba, Coppanz, Oßmaritz und Nennsdorf zu Hause. Dienstleistungen aus dem Kfz-Bereich runden die Angebotspalette ab. Die Genossenschaft beschäftigt 125 Mitarbeiter und hat etwa 100 Mitglieder.