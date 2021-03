Agressiver Senior schlägt in Jena auf Auto ein

Jena Weil das Auto einer 30-Jährigen angeblich seine Ausfahrt blockiert, versucht ein 81-Jähriger in Jena die Frau am Wegfahren zu hindern.

Mehrere Anzeigen gab es für einen Rentner in Jena.

Ein 81-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag in Jena sehr ärgerlich, weil eine 30-Jährige angeblich seine Ausfahrt in der Brändströmstraße in Jena blockierte. Nach Polizeiangaben brachte ihn dies sogar soweit, gegen das Fahrzeug der jungen Frau zu schlagen, diese zu nötigen und zu beleidigen.

Die Frau stand mit ihrem Pkw gegenüber der Ausfahrt des älteren Herrn. Dieser wollte aber mit seinem Fahrzeug gerade aus seiner Ausfahrt herausfahren.

Nun war der 81-Jährige der Meinung, dass die 30-Jährige mit ihrem Fahrzeug dort nicht stehen dürfe und begab sich zum Fahrzeug. Plötzlich schlug der Rentner mehrfach gegen das Auto, ohne jedoch Sachschaden zu verursachen.

Weiterhin versuchte er, die Frau am Wegfahren zu hindern und beleidigte diese, teilt die Polizei mit.

Für sein Handeln erntete er nun mehrere Anzeigen.