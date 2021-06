Aktionstag Mietenstopp: Jena braucht bezahlbaren Wohnraum

Jena. DGB: Anteil an Sozialwohnungen bis auf 30 Prozent erhöhen. In Jena fehlen 6210 Wohnungen

Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu erhalten fordert der DGB-Kreisverband anlässlich des zentralen Aktionstages Mietenstopp am 19. Juni. Bezahlbare Mietwohnungen seien für viele Menschen in Jena Mangelware, sagt die Vorsitzende des DGB-Kreisverbandes, Ulrike Hoffmann.

In Jena sei sowohl das Niveau der Angebotsmieten als auch die Mietbelastungsquote in Thüringen am höchsten. An der Saale seien die Mieten in den vergangenen fünf Jahren um 18 Prozent gestiegen. Während 2016 für einen Quadratmeter noch 8,15 Euro zu zahlen waren, mussten Anfang 2021 nach DGB-Angaben bereits 9,61 Euro gezahlt werden. Eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung komme zur dem Ergebnis, dass in Jena 41,09 Prozent aller Haushalte mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für ihre Warmmiete aufwenden müssten. Diese Studie zeige auch: Selbst wenn alle Mieterhaushalte auf Wohnungen mit angemessener Größe und Preis verteilt werden würden, fehlten in Jena bezahlbare 6210 Wohnungen.

Auf kommunaler Ebene müsse der Stadtratsbeschluss - der Konzeptvergaben bei neuen Wohnungsbauprojekten einem Anteil von 20 Prozent an Sozialwohnungen vorsieht - konsequent umgesetzt und kontrolliert werden. Weiter müsse eine Erhöhung des vorgegebenen Anteils an Sozialwohnungen bis auf 30 Prozent und die Vorgabe von weiteren 30 Prozent für mittlere Einkommen geprüft werden. „Wir begrüßen den aktuellen Stadtratsbeschluss der eine Prüfung der Anwendung des Erbbaurechts vorsieht, um hohe Grundstückskosten als Hürden zu umgehen und damit Flächen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum vergeben zu können.“