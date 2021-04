Schulen öffnen trotz Inzidenz von über 150

Mara Schäfer (links) ist DRK-Testerin und freut sich über das Verantwortungsbewusstsein der Eltern und Kinder, die sich am Samstag vor dem heutigen Schulstart in der Jenaer Goethe-Galerie auf eine Corona-Infektion testen ließen. In Jena liegt der Inzidenzwert derzeit bei 153,8.

Jena Am Samstag wurden dem Gesundheitsamt weitere 21 Fälle gemeldet. Der Inzidenzwert steigt auf 153,8.

Mit den 21 neuen Sars-CoV-2-Infektionen, die dem Jenaer Fachdienst Gesundheit am Samstag, 10. April (bis 24 Uhr) gemeldet wurden, steigt die Inzidenz auf 153,8.

Die Empfehlung von Gesundheits- und Bildungsministerium lautet, bei einer Inzidenz von über 150 den Präsenzunterricht zu beenden. Die Entscheidung darüber trifft jedoch jede Kommune eigenständig. "Jena hat sich entschieden, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten", sagt Sprecherin Stefanie Braune. Natürlich würden weitergehende Maßnahmen - wie beispielsweise die Testpflicht an den Schulen - geprüft. Der Krisenstab komme am Montag, 13. April, zusammen und werde darüber beraten, so Braune.

Momentan liegt die Anzahl aktiver Fälle in Jena bei 485, davon werden neun Jenaer Patienten stationär behandelt, darunter sind zwei schwere Verläufe. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 153,8. Insgesamt haben sich seit März vergangenen Jahres 3552 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, 64 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Als genesen gelten insgesamt 3002 Jenaer.