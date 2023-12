Aktuelle Fotos von Jena: Fotokalender zeigt schöne Seiten der Stadt

Jena Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, wird hier fündig, und hilft zugleich einer sozialen Einrichtung in Jena.

Der Verkauf des Benefizkalenders „Jena 2024 – Die Stadt von ihren schönsten Seiten“ geht ins Finale. Die Ostthüringer Zeitung hat den Fotokalender im vierten Jahr herausgegeben und unterstützt damit das Hospiz in Jena-Lobeda.

Die schönsten Seiten der Stadt finden sich im Bild: Auf der Titelseite des Kalenders ist ein Motiv von der diesjährigen Kulturarena zu sehen. Aber auch Laserstrahlen von Jenoptik in der Langen Nacht der Wissenschaften, der Botanische Garten, die Bockwindmühle im Ortsteil Krippendorf, Nebel über dem Saaletal oder der Jenaer Weihnachtsmarkt sind zu sehen.

Für jedes verkaufte Exemplar fließt eine Spende ans Hospiz Jena

Von den Kalendern selbst gibt es verschiedene Ausführungen vom großen A2-Format über das etwas kleinere A3-Format bis hin zum Tischkalender. Wobei beim Verkauf der beiden größeren Varianten jeweils zwei Euro an das Hospiz fließen, ist es beim Tischkalender ein Euro. Die Stadtwerke Jena unterstützen als Partner die Aktion, die inzwischen zum vierten Mal stattfindet.

Wo ist der Kalender erhältlich?

● Im Pressehaus am Holzmarkt 8 (Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr)

● Rewe Lobeda-Ost am Salvador-Allende-Platz

● Rewe Jena-Nord am Emil-Höllein-Platz

● Rewe Neue Mitte (Jentower) am Blumenstand

● Rewe Winzerla in der Max-Steenbeck-Straße 48

● Markgrafen-Getränkemarkt in der Altenburger Straße 1 (neben Aldi in Jena-Nord)

● Online in unserem Lesershop unter www.lesershop-thueringen.de

Wofür das Hospiz Jena die Spenden benötigt

Der erste Benefizkalender war für das Jahr 2021 erschienen. Seitdem ist der Fotokalender zur jährlichen Tradition geworden und hat viele Fans gewonnen. Das Hospiz nutzt die Spenden, um die Arbeit zu finanzieren. Stationäre Hospize erhalten nur 95 Prozent der Kosten durch die Krankenkassen erstattet und müssen fünf Prozent des Etats durch Spenden aufbringen. Die Einrichtung in der Paul-Schneider-Straße in Lobeda-Ost betreut todkranke Menschen in ihren letzten Tagen und will einen würdigen Abschied aus dem Leben ermöglichen.

An dieser Stelle soll das neuen Lothar-Späth-Denkmal stehen

Verkaufsoffener Sonntag am zweiten Advent: Welche Städte sich daran beteiligen