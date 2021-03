Bürgel/Jena. Ein Mann in Bürgel hat einen rot gefärbten Albino-Frosch in seiner Wohnung entdeckt – und rief den Tierschutzverein Jena.

Albino-Frosch in Bürgel in einem Abflussrohr gefunden

Ein recht ungewöhnlicher Anruf ging beim Tierschutzverein Jena ein. Ein Mann aus Bürgel wollte einen Frosch loswerden – einen weißen, der, als er gefunden wurde, ganz rot war. „Ich dachte erst, da will uns jemand veräppeln“, sagt Juliane Lukas vom Tierschutzverein. Es stellte sich heraus, dass der Mann eine Wohnung in Bürgel saniert und in dieser Wohnung den Albino-Krallenfrosch entdeckte.