Alfons Zitterbacke früher und heute in Jena

Jena. Die Nordschule ist froh, ein Teil der Filmgeschichte zu sein. Die Stars des neuen Zitterbacke-Films kommen heute ins Kino nach Jena.

Kinderbuchstar Alfons Zitterbacke ist wieder da. Als Kinofilm kommt er erneut in die Filmtheater, und ältere Jenenser erinnern sich: Halt, war da nicht mal was mit Alfons? Wegen der Erstverfilmung, die 1965 an mehreren Orten in Jena gedreht wurde, gehört Zitterbacke zur Stadtgeschichte. Der alte Eichplatz, angrenzende Straßen, die Skulptur der tanzenden Mädchen und die Nordschule als Zitterbackes filmischer Heimatschule sind in dem alten Defa-Film zu sehen.

Lisa Moell, Egon Werler, Leni Deschner und Luis Vorbach (von links) spielen im neuen Zitterbacke-Film. Drei der jungen Schauspieler kommen am Mittwoch nach Jena. Foto: X Filme

„Natürlich sind wir stolz, dass der erste Zitterbacke-Film vor vielen Jahren in der Nordschule gedreht wurde“, berichtete Nordschulleiterin Uta Schuster der Zeitung. Sie hat sogar eine DVD des Filmes auf dem Schreibtisch liegen. Vor einigen Jahren wurde der Film im Rahmen einer Projektwoche unterstützt durch Eltern gemeinsam in Universitätsaula angeschaut. Die Schulleiterin ist sich sicher, dass auch heutige Schüler es cool finden würde, wenn eines Tages hier erneut gedreht würde.

Entstanden ist der neueste Streifen allerdings an anderen Orten: Die Insel Usedom, der Harz und Halle dienten als Kulisse. Immerhin geben sich drei Schauspieler am Mittwoch die Ehre in Jenas größtem Kino. Zur Vorpremiere des Films „Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt!“ haben sich die beiden Hauptdarsteller Luis Vorbach und Leni Deschner im Cinestar angemeldet. Sie werden gemeinsam mit Gastschauspieler und Sänger Egon Werler nach dem Film zu den Zuschauern in den Saal kommen.

Zwischen diesen Bildern liegen 57 Jahre: Links eine Szene aus dem Defa-Film, der auch an der Nordschule gedreht wurde. Rechts die Schule heute, die noch genau so aussieht (nur saniert). Foto: DEFA-Trailer/Thomas Beier

Wie Theaterleiter Philipp Lohmeier sagt, touren die Schauspieler schon seit einigen Tagen durch die neuen Bundesländer, um die Werbetrommel für den Jugendfilm zu rühren. Für ihn ist es ohnehin die spannende Frage, ob es Alfred Zitterbacke eines Tages noch schafft, im ganzen Land bekannt zu werden. Anders als im ersten Film, wo Zitterbacke noch davon träumte, Kosmonaut zu werden, geht es nun um ein Mädchen und eine Wette mit anderen Jungs. Filmkritiker finden den Film wegen der Spielfreude der Darsteller in jedem Fall kurzweilig, er bediene sich aber bisweilen zu vieler Klischees.

Alte Jenaer Innenstadt ist vor dem Turmbau zu sehen

Kein Klischee ist es, dass sich Zensoren die Erstverfilmung 1965 vorknöpften. Die letztlich gezeigte Fassung war 19 Minuten kürzer als die ursprüngliche Fassung, weil die Sorge der DDR-Oberen bestand, Zitterbackes Streiche könnten die Geringschätzung des Kollektivs und Skepsis gegenüber der Schule und der Pionierorganisation befördern.

Die Szenen in der Jenaer Altstadt, die einige Jahre später in weiten Teilen dem Jenaer Turm weichen musste, blieben aber drin. Auch die Bronzeplastik „Tanzende Mädchen“ ist im Film inmitten eines Brunnens zu sehen, heute tanzen sie auf dem Trockenen in der Weigelstraße. Und anders als im Film fahren heute auch keine Autos mehr durch die Johannisstraße.

Vorpremiere im Kino Cinestar: Mittwoch, 6. Juli, 17 Uhr.