Alkoholverbot im Jenaer Paradies derzeit kaum machbar

So mancher Kasten Bier, finden an warmen Sommerabenden seinen Weg ins Paradies.

Jena. Allerdings sieht Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe Möglichkeiten, den Einsatz von größeren Musikboxen per Verordnung zu beschränken.

Ein flächendeckendes Alkoholverbot im Jenaer Paradies ist nicht ohne Weiteres umsetzbar. Hingegen könnte der Einsatz von größeren Musikboxen per Verordnung deutlich stärker reguliert werden. Über diese Erkenntnisse berichteten Vertreter der Stadtverwaltung dem Ortsteilrat Jena-Zentrum. Die Mitglieder des Ortsteilrates sind regelmäßige Beschwerdestelle für lärmgeplagte Bürgerinnen und Bürger. Zuletzt gab es Klagen auch aus der Neugasse, einem Hauptzugang ins Paradies.

„Rechtlich besteht nach Ordnungsbehördengesetz derzeit keine Möglichkeit zum Erlass einer Alkoholverbotszone für die Rasenmühleninsel“, sagte Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU). Eine solche Verordnung wäre im Rahmen einer Anpassung der Ordnungsbehördlichen Verordnung denkbar. Dazu müsste es Anhaltspunkte geben, dass das Konsumieren von Alkohol zu einem dauerhaft signifikanten Anstieg von Straftaten führt, was nach Angaben der Polizei derzeit allerdings nicht der Fall sei. „Was wir per Anpassung der Ordnungsbehördlichen Verordnung sehr wohl regeln können, ist eine deutliche eingeschränkte Nutzung von großen Musikboxen ab 22 Uhr. Die Verordnung befindet sich aktuell in Überarbeitung“, so der Dezernent.

Die Behörde hat ein Alkoholverbot auch im Hinblick auf die Ganztagsgrundschule „SteinMalEins“, dem Kinderspielplatz und der Skateanlage geprüft, die an die große Liegewiese angrenzen. Zum Kindeswohl ließe sich ein Alkoholverbot im Umfeld tatsächlich anordnen. Dies könnte dann aber nur zu den allgemeinen Schul- und Nutzungszeiten erlassen werden. Keinesfalls also nachts, wo etwaige Probleme aber im Wesentlichen entstehen. Koppe sagte zudem, dass unabhängig von diesem Thema sehr viel passiere, was aber zum Teil öffentlich nicht wahrgenommen werde. Es sei in dieser Saison auch ruhiger, als im letzten Jahr. Parallel dazu solle nach Zustimmung des Stadtrates das Konzept für einen „Beauftragten für die Nacht“ erstellt werden, der Ansprechpartner für Interessengruppen, junge Leute und Anwohner sein soll und zudem mit der Ordnungsbehörde und Polizei kooperiere. Das Konzept soll im Herbst vorliegen.

Ortsteilrat unterstützt den Wunsch nach einem Kobb

Bei der jüngsten Sitzung des Ortsteilrates – sie fand passend zum Thema im Paradies statt – war zudem der Wunsch nach einem Kontaktbereichsbeamten bei der Polizei (Kobb) Thema. Wie Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf sagte, wolle das Gremium den Innenminister davon überzeugen, dass dieser feste Ansprechpartner für das Zentrum wichtig sei. Zuletzt hielt sich der Minister mit Zusagen sehr zurück.

Anwohner, die an der Runde teilnahmen, nannten als hauptsächliches Lärmproblem tiefe Frequenzen. Dies würden sich vom Paradies sehr weit in angrenzende Stadtteile ausbreiten. Genau hier würde die „Bassbox-Verordnung“ ansetzen.

Im Ortsteilrat wurden zudem so genannte Lärmampeln ins Gespräch gebracht. Das sind ortsfeste Geräuschmesser im öffentlichen Raum, die bei Überschreitung bestimmter Pegel aufflackern, um die Verursacher um Ruhe zu bitten. Es wird angenommen, dass nach einer Phase des Ausprobierenwollens tatsächlich ein beruhigender Effekt eintreten könnte. Besonders dann, wenn es eine Ampelrückkopplung zum Nachtruhebeauftragten gibt.