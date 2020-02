Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alle 19 Bäume werden ersetzt am Jenaer Lommerweg

Es gibt keinerlei Abstriche am vollständigen Ersatz der 19 Bäume, die am Lommerweg wegen des Ersatzneubaus für einen Abwasserkanal gefällt werden müssen. Das betonte entgegen anders lautenden Gerüchten am Montag auf Anfrage der Redaktion Thomas Ecke, der Baumschutz-Sachverständige der Stadt. Die Fällungen haben am Montag begonnen und sollen am Freitag, 14. Februar, beendet sein. Wie Ecke erläuterte, gebe es Schmalstellen, an denen nicht so viele Bäume ersetzbar sind, wie zuvor gefällt wurden. Das werde an Stellen ausgeglichen, wo die Zahl der gepflanzten Bäume größer ist als die der gefällten. Auch folge man einem Bürger-Vorschlag, auf der von Fällungen nicht betroffenen anderen Seite des Leutrabaches Platz für neue Bäume zu finden. Gleichzeitig nutze der Kommunalservice KSJ die Chance, die Uferbefestigung zu erneuern.