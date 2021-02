Immerhin: Dass Unbekannte einen Wagen der Feuerwehr mit dem Szene-Akronym „ACAB“ beschmierten, nahm die Thüringer Polizei mit Humor. „Wir sind die in Blau. Wir fahren blaue Autos. Die Feuerwehr ist rot. Die fahren die roten Autos“, twitterten die Beamten und ergänzten dann doch ganz nüchtern, dass hier Allgemeineigentum beschädigt wurde.

ACAB: Das steht für „All Cops are Bastards“, also „Alle Polizisten sind Bastarde“, wobei wir uns die sinngemäße, deutliche derbere Übersetzung hier sparen wollen. ACAB wird von vielen Jugendsubkulturen verwendet, linken, rechten, aber auch von Hooligans, weshalb eine Zuordnung sicher nicht ganz einfach ist. Jenas Feuerwehr solidarisierte sich mit der Polizei, mehrere Nutzer reagierten auf Facebook und Twitter auf die Beleidigung.

Jemand übersetzte die Buchstaben mit „All Colors Are Beautiful“, wobei hier sicher das tolle Rot eines Feuerwehrwagens gemeint ist. Ein anderer schlug „All Cops are Beamte“ vor. Am besten passte aber der Vorschlag „Alle C-Rohre am Brand benötigt.“

Übrigens ist die Rechtsprechung nicht ganz eindeutig, ob „ACAB“ justiziabel ist. Das Akronym stehe mittlerweile für die systemkritische Auseinandersetzung mit Polizeiarbeit und gelte als Meinungsfreiheit. Und bei dem Kürzel gehe es nicht um eine bestimmte Person, sondern vielmehr um die Polizei.