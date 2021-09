Alle Mittelfinger locker machen und los geht`s in Jena

Am Samstag wird am Jenaer Kassablanca der erste Fingerboard-Wettbewerb Jenas veranstaltet.

Gebrochene Schienbeine sind am Samstag am Kassablanca wohl nicht zu erwarten, aber auf jeden Fall ein recht kleines Spektakel: Am 18. September findet der erste „Sticky Fingers“-Fingerboardcontest in Jena statt. Fingerboards werden mit Zeige- und Mittelfinger gefahren. Ähnlich wie beim Skateboarden geht es darum, bestimmte Flip-und Grindtricks vorzuführen und miteinander zu kombinieren.

Der Wettbewerb für Miniatur-Skateboard-Fahrer wird außerdem begleitet von einem Graffiti-Battle. Verschiedene Bekanntheiten der Fingerboard-Szene werden dabei sein. Unter anderem der Weltmeister von 2009 Timo Kranz, der bereits seit einigen Jahren einen Fingerboard-Laden in Berlin betreibt. Aus dem ganzen Bundesgebiet werden Teilnehmer anreisen und ihre Fingerfertigkeiten zeigen. Musikalisch umrahmt wird der Nachmittag von Tony Touchscreen, Yussef Eisenstein, Tim Kriminiell und Kasper Hauser.

Kassablanca, Felsenkellerstraße 13 a, Samstag, 18. September, ab 14 Uhr, Eintritt frei

