Jena. Eine Alltagsbegleiterin aus dem Seniorenheim am Villengang soll abgeschoben werden. Dabei mangele es enorm an Hilfskräften, sagt dessen Leiterin.

Alltagsbegleiterin aus Seniorenheim soll abgeschoben werden

Leo P. soll abgeschoben werden. Die 32-Jährige lebt seit fünf Jahren in Jena und arbeitet im Seniorenheim am Villengang als Alltagsbegleiterin. Ursprünglich kommt sie aus dem Kosovo. Ende Februar bekam sie einen abgelehnten Asylbescheid; der Kosovo gilt seit 2015 als sicheres Herkunftsland. P. hat das Land aus Angst um ihre Kinder verlassen. „Für das BAMF mag der Kosovo ein sicheres Land sein, aber wir sind dort nicht sicher“, sagt P., „Hier verdienen wir unser eigenes Geld und geben uns sehr Mühe.“ Ihre Kinder gehen in Jena zur Schule, ihr Mann und sie sind in unbefristeten Arbeitsverhältnissen.

Nun stellt sich das Seniorenheim hinter P. „Wir haben nicht nur einen Mangel an Pflegern, sondern auch an Hilfspersonal. Leo ist integriert und eine unersetzliche Mitarbeiterin“, sagt Evelin Weimar, die die Einrichtung leitet. Man würde händeringend nach vergleichbarem Personal suchen. Ab April sollte die Alltagsbegleiterin auch verstärkt in der Pflege eingesetzt werden, die Heimbewohner würden sie sehr schätzen. Ihre Arbeitskolleginnen sammeln im Internet Unterschriften, schon 530 Leute unterstützen die Petition „Leo muss bleiben!“ Rathaus-Sprecher Kristian Philler betonte, der Stadtverwaltung sei die Brisanz dieses vom Bund vollzogenen Aktes bewusst. „Die Stadt versucht im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, die Abschiebung zu verhindern.“ Der betroffenen Familie obliege es, Rechtsmittel einzulegen.