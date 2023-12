Silke Matzke stellt ihre Neugründung diese Woche im „StadtLab“ vor

Im „StadtLab“ an der Löbderstraße wird diese Woche die Reiselust befördert. Silke Matzke betreibt seit dem letzten Jahr ein Online-Reisebüro für Individualreisen und Kleingruppenreisen und bietet mobile Reiseberatung an. Dies bedeutet, dass sie nicht nur per Telefon berät, sondern auf Wunsch auch nach Hause kommt zu den Kunden. Um sich in Jena etwas bekannter zu machen, hat sie sich am 7. und 8. Dezember in dem experimentellen Ladengeschäft eingemietet.

Die Reisevermittlerin ist Seiteneinsteigerin. Sie liebt das Reisen, seit dieses auch hierzulande in alle Welt möglich ist. Privat wie beruflich kam sie viel rum auf dem Globus; zuletzt als sie Deutsch als Fremdsprache in mehreren Schulen im Ausland lehrte. Als wärmeliebender Mensch schätzte sie Arbeitsaufenthalte in Nigeria, im Sudan und zweimal auf den Philippinen besonders. „Diese Aufenthalte gehören auf jeden Fall zur spannendsten Zeit meines Lebens“, erzählt sie.

Das Faible fürs Organisieren kam dazu, so dass sie letztlich dem Rat ihres Ehemanns folgend daraus ihre Geschäftsidee entwickelte.

Typische Reiseziele sind diejenigen, die sie auch persönlich toll findet. Dabei müsse eine Kleingruppenreise nicht unbedingt teurer sein als ein pauschal gebuchter Urlaub. Letzteres ist nicht unbedingt das Ding der mobilen Reiseberaterin. „Aber eine Busreise organisiere ich natürlich auch“, sagt sie.

Der von ihr gewählte Unternehmensname „Traveliterra“ entstand, weil sie über andere Länder gerne viel liest. So versucht sie, zu den auf ihrer Webseite vorgestellten Regionen immer auch den passenden Autor zu finden.

