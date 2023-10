Als vor Jenas Toren europäische Geschichte geschrieben wurde

Schlachtnachstellung 2011 in Vierzehnheiligen bei Jena.

Jena-Cospeda. Mehr über Napoleons Schlacht 1806 bei Jena gibt es in einem besonderen Programm im Cospedaer Museum am kommenden Samstag zu erfahren.

Vor 217 Jahren wurde vor den Toren Jenas europäische Geschichte geschrieben. Napoleon I. bereitete hier dem preußischen Staat eine vernichtende Niederlage. Sein Sieg führte zur Neuordnung der Machtverhältnisse in Europa und kostete bis zu 35.000 Soldaten Leben und Gesundheit. Zurück blieb eine verwüstete Region. Hernach geriet das in viele Kleinstaaten zersplitterte Deutschland unter Napoleons Fremdherrschaft und musste in dessen weiteren Kriegen einen hohen Tribut zahlen.

Wer mehr über dieses historische Ereignis, dessen Ursachen und Verlauf erfahren möchte, ist ins Museum 1806 in Jena-Cospeda eingeladen am Samstag, 14. Oktober. Los geht die Veranstaltung „Die Ereignisse der Jahre 1806 und 1808“ um 10 Uhr mit einen Vortrag und einer Besichtigung des Museums. Anschließend erfolgt eine kurze Wanderung zum Napoleonstein. Die Veranstaltung, die wieder am Museum endet, dauert etwa zweieinhalb Stunden.