Alt-Bürgermeister zum Jenaer OB: „Rücktrittsforderungen sind dummes Zeug!“

Jena Stadtrat arbeitet inszenierten Sparkassen-Besetzung auf. Ein Zwischenruf machte eine Klarstellung erforderlich.

In Zukunft wird es bei der Sparkasse keine Marketingaktion mehr geben, die zu Verunsicherungen und Ängsten bei der Kundschaft führt. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) sagte in der Fragestunde des Stadtrates, dass Mechanismen eingeführt wurden, die sicherstellen, dass sich so etwas nicht wiederholt.

Mit einer inszenierten Hausbesetzung hatte die Sparkasse im Oktober gemeinsam mit einer Agentur eine sehr unkonventionelle Werbeaktion inklusive „Bekennervideo“ gestartet (wir berichteten).

Der Vorstand habe einen großen Fehler eingeräumt und sich nach allen Seiten entschuldigt, sagte der OB auf Nachfrage des Ratsmitgliedes Frank Schenker (Grüne). Schenker war in seiner aktiven beruflichen Laufbahn Bürgermeister in Jena und ist mit dem Verwaltungsrat der Sparkasse vertraut. Das Gremium berät den Vorstand und überwacht dessen Geschäftsführung. Vorsitzende des Verwaltungsrates sind abwechselnd der Oberbürgermeister oder der Landrat.

Frank Schenker fragte in der Ratssitzung nach Konsequenzen aus der umstrittenen Marketing-Aktion. Nach einem Zwischenruf von Rechtsamtsleiter Martin Pfeiffer im Stadtrat erklärte Alt-Bürgermeister Schenker noch, dass es nicht der Sinn seiner Frage war, die Forderung aufzustellen: „Treten Sie zurück“.

OB Thomas Nitzsche sagte, das Thema sei auch aufgrund der intensiven Aufarbeitung durch. Es habe keinen messbaren Schaden gegeben, außer die Kosten der Agentur, die im geringfügigen Bereich lägen. Frank Schenker hielt er noch einen „eklatanten Kategorienfehler“ vor. Es gehe hier nicht um politische Verantwortung. Seine Verantwortung im Verwaltungsrat sei es gewesen, das Problem schnell einzudämmen und aus der Welt zu schaffen. Dies habe er getan.

Aktion hatte sozial-psychologische Folgen

Schenker stellte klar: Es gehe darum, dass der OB als Beratungspartner der Sparkasse über gravierende Sachverhalte im Vorfeld nicht informiert worden sei, was sozial-psychologische Folgen hatte. Und er betonte nochmals: „Rücktrittsforderungen sind dummes Zeug!“