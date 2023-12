Alte Lederfabrik in Camburg: Investor verkündet Termin für Baustart

Blick auf die alte Lederfabrik in Camburg, die neben der Feuerwehr direkt an der Saale liegt.

Camburg Beim geplanten Umbau der alten Lederfabrik in Camburg zu einem Wohngebäude hatte es zuletzt Verzögerungen gegeben. Nun nennt der Investor einen neuen Zeitplan.

Weil an dem Gebäude lange Zeit keine Bauarbeiter zu sehen waren, hatte es im Sommer Gerüchte um ein Aus für das Lederfabrik-Projekt in Camburg gegeben. Die Orca Germany GmbH aus Neuss hatte angekündigt, das lange leerstehende ehemalige Industriegebäude zu einem Wohnhaus mit insgesamt 18 Wohnungen umbauen zu wollen.

Geschäftsführer Nail Gökceer und Projektleiter Sami Sahintürk hatten damals von unvorhergesehenen Problemen mit der Statik des Gebäudes gesprochen. Ab September oder Oktober sollte wieder gebaut werden, sagten die beiden damals. Doch wieder war es rund um die alte Lederfabrik häufig still.

Mehr zum Thema

„Ab dem 8. Januar geht es weiter“, sagt Nail Gökceer nun auf eine Anfrage dieser Redaktion. Grund für die weitere Verzögerung sei gewesen, dass die Orca Germany GmbH zunächst ein Bauprojekt in Nordrhein-Westfalen abschließen wollte, bevor es in Camburg weitergeht. 16 Arbeiter sollen ab Anfang Januar nun in Camburg aktiv sein, ab März dann circa 30, so Nail Gökceer.

Einige Wohnungen bereits vergeben

Laut seiner Aussagen soll der Umbau der alten Lederfabrik im Oktober 2024 abgeschlossen sein. Bei der Vorstellung des Projekts hatte die Orca Germany GmbH von einer Gesamtinvestition von fünf Millionen Euro gesprochen – muss wegen der aufgetretenen Probleme aber wohl mit Mehrkosten rechnen.

Wie Nail Gökceer sagt, sind sechs der 18 entstehenden Wohnungen in der alten Lederfabrik vergeben, für weitere gebe es bereits konkrete Gespräche mit Interessenten. Zudem plane die Orca Germany GmbH ein ähnliches Projekt in Naumburg.