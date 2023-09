Alternative zu Jugendweihe und Konfirmation in Jena

Jena. Anmeldung zur Feier der Lebenswende „Next Level“ 2024 möglich.

Zehn Jugendliche und ihre Familien feierten am 3. Juni 2023 die Lebenswendefeier „Next Level“, eine Jugendfeier für konfessionsfreie Jugendliche in der St. Johannis-Kirche. Während der Feier übergaben die Familien an ihre Jugendlichen Wünsche für die Zukunft, auf Luftballons notiert.

Danach wurden die Zukunftswünsche „zum Himmel geschickt“. Jugendliche der 8. Klasse, die nicht an der Jugendweihe, Konfirmation oder Firmung teilnehmen möchten, können sich für die nächste Lebenswendefeier, am 15. Juni 2024 in der Friedenskirche in Jena anmelden.

Informationen und Kontakt: nextlevel-lebenswende.de; Ansprechperson, Diakonin Isa Schmiedgen: Email: I.Schmiedgen@Diako-Thueringen.de oder pers Telefon unter: 0178/9 13 95 35