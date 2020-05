Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altes Gut Burgau nur noch im Modell

Mit seinem Modell vom Alten Gut Burgau war Herbert Brauns auf die Baustelle gekommen, bevor der letzte Rest vom abgerissenen Gut geschreddert wurde. In vielen Stunden mühevoller Kleinarbeit hatte er ein solches Modell angefertigt, so wie es einst ausgesehen hatte. Eine Art des Abschiednehmens von den nun verschwundenen Gebäuden, die Jahrhunderte landwirtschaftlich, aber auch als Zeiss-Jugend-Klubhaus gedient hatten. Die Ernst-Abbe-Stiftung will hier nun Wohnungen errichten. Ein Vorhaben, das in Burgau nicht unumstritten ist.