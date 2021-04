Altes Rathaus Camburg bekommt neues Treppenhaus

Dornburg-Camburg. Das Alte Rathaus von Camburg soll zum Haus der Vereine der Stadt werden. Dafür gab es jetzt noch mal Fördergelder.

Mit dem alten Rathaus von Camburg kann zurzeit wahrlich keiner Staat machen. Dem Gebäude, das schon im Jahr 1742 in der Burgstraße errichtet wurde, sieht man an, dass Wind und Wetter und Zeit an ihm ganze Arbeit geleistet haben. Doch dank Fördermitteln aus dem Programm „Aufbau Ost“ konnte der historische Bau gerettet werden – er bekam ein neues Dach, seine Grundmauern wurden trockengelegt.

Nachdem auch eine Machbarkeitsstudie belegte, dass in dem Gebäude Potenzial für ein Haus der Vereine steckt, wurden jetzt noch einmal Fördermittel bereitgestellt. 288.900 Euro kommen bis 2023 dafür nach Camburg. Das Geld fließt in konkrete Bauplanungen sowie in den Bau eines brandschutzgerechten Treppenhauses und erforderlicher Fluchtwege.