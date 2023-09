Altstadtfest in Jena: Der Aufbau beginnt

Jena. Bieranstich am Freitag. Zehn Tage lang feiert die Stadt in Jenas „guter Partystube“.

Die Vorboten sind da: Auf dem Eichplatz haben am Montag die Aufbauarbeiten für den Rummel begonnen. Das Altstadtfest wird am Freitag um 19.30 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich eröffnet. Bis zum 24. September locken ein buntes Programm auf dem Markt sowie der Rummel auf dem Eichplatz. In diesem Jahr sorgen Bands wie „D‘Hundskrippln“ oder die „Stern-Combo Meissen“ für Feierlaune. Außerdem zeigen lokale Vereine ihr Können bei Tanz, Gesang und Musik. Den Auftakt macht am Freitag die Coverband „Phil – The Genesis & Phil Collins Tribute Show“.