Altstadtfest Jena: Nach dem Bieranstich ist die Partymeile eröffnet

Auftakt zum Jenaer Altstadtfest 2022

Zur Eröffnung des Altstadtfestes in Jena kam am Freitag extra die Sonne wieder heraus. Den traditionellen Bieranstich machte Benjamin Koppe (Finanzdezernent der Stadt Jena) und schon legten auch die Band Jazzpolizei los. Am Abend gab auch die Letzte Instanz ihr Konzert.

Foto: Tom Wenig, Andreas Freitag