Am 1. Mai in Jena auf „Winterreise“

Jena. Gespräch mit Benjamin Appl, Artist in Residence der Jenaer Philharmonie, der Schuberts Zyklus aufführt.

Sänger Benjamin Appl (Bariton) ist in dieser Saison Artist in Residence der Jenaer Philharmonie. Trotz Pandemiebedingungen konnte er außer dem Neujahrskonzert alle geplanten Konzerte in Jena singen. Die Redaktion sprach mit ihm über seine Interpretation von Schuberts „Winterreise“, die das Jenaer Publikum am 1. Mai ab 17 Uhr in der Rathausdiele erleben kann, und über sein Konzert im März.

Sie haben am 17. März im Volkshaus die Orchesterlieder von Hugo Wolf gesungen; bereits 2020 haben Sie sie mit der Jenaer Philharmonie eingespielt. Was bedeuten sie Ihnen und was können Sie uns über die Aufnahme-Sessions erzählen?

Die Orchesterlieder werden selten aufgeführt. Ich freue mich, dass Simon Gaudenz und die Jenaer Philharmonie sich getraut haben, diese Lieder auf das Programm zu setzen. Wolfs Orchestersprache erzeugt unglaubliche Spannungen, aber zugleich leuchtet sie immer, hat eine gewisse Durchlässigkeit, gerade in den Piano-Passagen. Das ist etwas, was ganz wunderbar zu singen ist.

Es waren schwierige Bedingungen, als wir Wolfs Orchesterlieder im Herbst 2020 aufgenommen haben. Wir mussten zu dieser Zeit den ganzen Saal nutzen, das heißt jede Position in den Streichern hatte ihr eigenes Pult, und dann zwei Meter Abstand bis zum nächsten. Sehr schön aber war, dass es hier in Jena eine gewisse Ruhe gibt. Das Hotel ist gleich um die Ecke, ich konnte Spaziergänge zwischen den Aufnahme-Sessions machen. Das sind wunderbare Bedingungen für eine CD-Aufnahme.

Es ist für mich wichtig, dass man in einer solchen Situation eine gewisse innere Ruhe besitzt. Mit dem Orchester selbst und mit Simon war die Zusammenarbeit einfach toll. Ich fand hier immer ganz große Unterstützung und ein positives Miteinander.

Sie werden am 1. Mai in der Rathausdiele Schuberts „Winterreise“ singen, und seit Februar liegt Ihre CD vor, die Sie mit James Baillieu am Piano eingespielt haben. Welche Auffassung haben Sie von der „Winterreise“, und wie gestalten Sie den „Wanderer“?

Die „Winterreise“ ist ein Meilenstein für jeden Sänger. Wir müssen uns immer fragen, warum wir einen Zyklus wie die „Winterreise“ aufnehmen und was wir damit aussagen wollen. Wir stehen gerade im Liedbereich immer vor einem Zwiespalt: Wollen wir Interpretationen, die sich stark an den Referenz-Aufnahmen orientieren oder wollen wir Interpretationen, die Inspirationen für Neues enthalten?

Ich hatte mich relativ kurzfristig entschlossen, die „Winterreise“ aufzunehmen. Der Grund dafür war, dass ich mit der BBC einen Film mit der „Winterreise“ gedreht hatte, der dann Ende Februar herauskam. Und ich wollte diese Veröffentlichung im Fernsehen mit einer CD begleiten.

Für mich ist der Wanderer ein mutiger Mann, der selbst sein Geschick in die Hand nimmt. Auch wenn immer äußerliche Naturbeschreibungen im Vordergrund stehen, so ist es doch eine sehr nach innen gewandte Reise durch die dunkelsten Ecken in seinem Denken. Der Wanderer ist anders als andere und will sein Leben nicht verschlafen. Deswegen eckt er vielleicht auch in der Gesellschaft an oder fühlt sich nicht verstanden. Er wird gar nicht erkannt als jemand, der so tiefgründig, so sensibel und introvertiert ist, sondern vielleicht einfach nur als Spinner, als Außenseiter abgetan.

Da kommt so viel zusammen, mit dem sich jeder auch heute noch mehr oder weniger identifizieren kann. Deshalb hoffe ich, dass meine Interpretation der „Winterreise“ natürlich ist, dass sie zeitgemäß, aber auch zeitlos ist.

CD-Tipps: Franz Schubert: Die Winterreise. Benjamin Appl, Bariton; James Baillieu, PianoAlpha Classics 2021; Hugo Wolf: Orchesterlieder. Penthesilea (Sinfonische Dichtung), Benjamin Appl, Jenaer Philharmonie, Simon Gaudenz, cpo 2022; zu beziehen ab Mai 2022 über den Vertrieb jpc