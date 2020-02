Am Ende nähte sie immer ein schönes Kostüm für die Schauspieler am Jenaer Theaterhaus

Zuerst kommen die Vorstellungen von Regisseur und Kostümbildner, dann die Wünsche des Schauspielers. „Und dann muss ich mitunter erst mal drüber schlafen: Oh Gott, wie machst du das?“, erzählt Martina Höpfner, die Schneiderin am Theaterhaus.

Statisten unterm Rock auf der Jenaer Bühne

Welcher Stoff ist geeignet? Schließlich soll sich der auf der Bühne gut bewegen können in dem Kostüm. Welche Farben, welche Schnitte? „Aber am Ende habe ich das immer hinbekommen, es ist immer ein schönes Kostüm entstanden.“ Ja, es seien schon tolle Jahre gewesen am Theaterhaus Jena. Immer wieder

Schauspielerin Saskia Taeger mit einem Kostüm genäht von Schneiderin Martina Höpfner. Foto: Peter Michaelis

neue Herausforderungen, nie langweilig. Gut in Erinnerung geblieben sei ihr ein Kleid für die Schauspielerin Saskia Taeger. Im Stück „Der Sturm“ habe sie ein Kleid getragen, oben Korsage, unten ein Riesenrock, unter dem sich Statisten bewegen mussten. „Das war so groß! Das war wirklich eine ganz besondere Aufgabe für eine Schneiderin, aber es war phantastisch“, sagt Martina.

Das Handwerk von der Pike auf gelernt

Ein bisschen stolz sei sie schon, solche Anforderungen auch immer erfüllt zu haben. Aber schließlich hat sie ihr Handwerk auch von der Pike auf gelernt. Nach dem Schulabschluss wurde Martina Damenmaßschneiderin beim damaligen VEB Hauswirtschaftliche Dienstleistungen und Reparaturen (HDR). Die Schneiderei war damals in der Schillerstraße. „Wir haben Brautkleider und Abendkleider, Kostüme, Röcke, Blusen genäht. Es gab ja nicht so viel zu kaufen.“ Mitunter hätten die Kunden auch Stoffe aus dem Westen mitgebracht, „obwohl unsere Stoffe gar nicht so schlecht waren“. Viele Stoffe allerdings seien damals rein synthetisch gewesen, „das möchte ich heute nicht mehr tragen“.

Sie schaue immer auf die Zusammensetzung, wenn sie ein Kleidungsstück kaufe. Und dann kam die Wende. Viele der HDR-Schneiderinnen wurden entlassen. Nur sieben blieben, um die Restarbeiten zu erledigen, es lagen schließlich noch Aufträge da. „Wir waren nur noch sieben Kollegen. Aber wir konnten 1991 in ABM-Stellen ans Theaterhaus wechseln. Das war wirklich ein Glück.“ Da gab es dann in dem gerade wiedereröffneten Theaterhaus sieben Schneiderinnen und eine Gewandmeisterin. Und alles musste neu entstehen, denn der Kostümfundus war gleich Null. „Aber wir haben natürlich damals auch die Abend-Ankleidedienste gemacht. Das ging gut mit so viel Personal in der Schneiderei“, sagt Martina.

Abstecher in ein Jenaer Mode-Atelier

Doch nach zwei Jahren in der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war erst mal wieder Schluss. „Ich bin dann in ein Mode-Atelier gewechselt. Wir waren in der Jenergasse und am Engelplatz, auch auf der Wilhelmshöhe habe ich gearbeitet.“

Nach knapp sechs Jahren kam erneut ein Angebot aus dem Theaterhaus, dieses Mal eine Festanstellung. Da war es für Martina sehr leicht, sich zu entscheiden. Die Arbeit im Theater, die macht eben Spaß – und nicht nur Stress. „Das ist schon etwas Besonderes: Hier kann man eigene Vorstellungen einbringen. Das ist viel kreativer als in einer normalen Schneiderwerkstatt.“

Seit Oktober 1999 ist sie nun wieder am Theater und seit 2003 alleinige Herrin der Schneiderei, Chefin und Mitarbeiterin in einer Person. „Früher hatte ich nicht so viel Verantwortung, jetzt muss ich irgendwie alles in der Hand behalten.“ Zum Glück nähe sie nach wie vor viel, eigentlich fast alles. Schließlich habe sie dazumal die Qualifizierung zum Meister abgelehnt, weil die Meister häufig nicht mehr selbst genäht haben.

Mode-Tipps im Alltag verkneift sie sich

Als besonders kurios benennt sie die Arbeit an einem Watton. „Das ist eine Form, mit der ein schlanker zu einem dicken Menschen geformt wird“, erklärt sie lachend. Das sei innen so ähnlich wie ein Overall, auf dem dann Wattebahnen so genäht werden, dass ein Bauch geformt wird. Und auch damit müsse sich der Schauspieler am Ende noch bewegen können.

„Es gibt schon manches am Theater, das echt außergewöhnlich ist. Und manchmal muss ich einen Entwurf auch erst auf einen Puppenkörper ziehen, um zu schauen, ob das passt oder geändert werden muss.“ Die Arbeit mit den Kostümen prägt natürlich auch den Menschen. „Klar, ich schaue schon auch im Privatleben, was die Menschen anhaben, wie sie sich kleiden. Und manchem würde ich eigentlich gern mal einen Tipp geben, was er oder sie anders machen könnte. Aber ich verkneif’s mir.“

Ende Februar geht sie in den Ruhestand

Ende Februar nun verlässt Martina Höpfner das Theaterhaus, sie beendet ihr Berufsleben. Nun bleibt mehr Zeit fürs Reisen mit ihrem Mann, für den großen Garten und natürlich für die beiden Enkel. „Ich habe viele Ziele. Bisher konnte ich doch immer nur im Sommer Urlaub nehmen, und da ist es mancherorts einfach zu heiß. Im Winter oder im Frühjahr aber kann man dort hinfahren.“ – Aber das sind noch keine festgeklopften Pläne. Fest stehen andere Dinge, etwa mittwochs der Pilates-Kurs gemeinsam mit den bisherigen Kollegen oder donnerstags das Yoga-Training im Theaterhaus. Dabei werde sie auch bleiben.