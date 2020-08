Am Inselplatz in Jena wird der Grundstein für Uni-Campus gelegt

Die Arbeiten für den Campus-Neubau Inselplatz laufen seit März, jetzt steht der Termin für die Grundsteinlegung fest: Sie findet am 7. September statt.

Während die Festansprache und Grußworte in der Aula der Friedrich-Schiller-Universität geplant sind, ziehen die Gäste später auf die Baustelle, wo das traditionelle Einbetonieren der Zeitkapsel stattfinden wird. Für die Universität sollen durch den Neubau eines zeitgemäßen Campus zentrale Funktionen auf einem innerstädtischen Areal gebündelt werden. Die Investitionskosten werden auf 190 Millionen Euro beziffert. Auf der Fläche östlich der Jenaer Altstadt entstehen vier Neubauten. Darunter zählen die Fakultät Mathematik und Informatik, eine Bibliothek mit Cafeteria, das Institut für Psychologie und ein Rechenzentrum.

Das Gebäudeensemble wird mit einem im Auftrag der KSJ – Kommunal Service Jena – geplanten Parkhaus komplettiert. Die Fassaden bedienen sich alle dem gleichen Regelwerk und sollen so ein harmonisches neues Stadtquartier erzeugen.

In der Farbgebung und Haptik orientieren sich die Gebäude an den sandsteinernen Altstadtbauten und fügen sich so in den Gesamtkontext. Grundlage für den Neubau ist der Entwurf des Bebauungsplanes B –J 03 Inselplatz. Dem städtebaulichen Leitgedanken, der Gliederung in einzelne „Schollen“ um den Inselplatz, wird durch die durchgehenden Hauptwege zwischen den Gebäuden Rechnung getragen. „Durch den Wechsel von Innenhöfen und der Abfolge von Plätzen diffundiert man durch eine Stadtlandschaft mitunterschiedlich ausgebildeten Platzsituationen. Die großzügig und funktional gestalteten Freiflächen bietenden Nutzern Raum zum Aufenthalt sowie barrierefreie, kurze Wege im Gebiet“, heißt es auf der Homepage des zuständigen Architekturbüros „Code Unique Architekten GmbH“. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant.