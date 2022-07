Am Jenaer Saaltor gibt es geballten Stadtwerke-Kundenservice

Jena. Neueröffnung des Kundencenters ist zugleich Auftakt für Rundumerneuerung der Saalstraße

Im neuen Kundencenter der Stadtwerke öffneten sich am Montag erstmals die Türen. Kundenliebling war in der ersten Stunde der Jenaer Nahverkehr. Denn Menschen, die ein 9-Euro-Ticket kaufen wollten, waren in der Überzahl. Allererste Kundin war dabei Seniorin Antje Fritzsche, die sagte, sie kaufe Tickets lieber am Schalter als am Automaten.

Die allererste Kundin erhielt einen Blumenstrauß. Foto: Thomas Beier

Zwei Jahre dauerte der Umbau des ursprünglich als Bankgebäude und danach teils als Antikhandel genutzten Hauses. „Bauen ist in Zeiten wie diesen nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig“, sagte Tobias Wolfrum, der Geschäftsführer der Stadtwerke Jena und von Jenawohnen. Damit spielte er besonders auf die Baupreisentwicklung an. Die nachhaltige Sanierung eines Gebäudes erweise sich oft als kniffliger als ein Neubau. Ziel des neuen Kundencenters sei es, mitten im Herzen von Jena Antworten auf fast alle Fragen rund um die Grundbedürfnisse in dieser Stadt zu geben.

Mit dem Kundencenter entwickelt sich das Areal zunehmend zur Stadtwerke-City. Gegenüber will Jenawohnen noch in diesem Jahr mit dem Abriss beginnen, um ein neues Wohn- und Geschäftshaus auch ums Eck und hin zum Unihauptgebäude zu errichten. Dies geschieht unter dem Projektnamen „Neubau Saaltor“ und sieht tatsächlich eine Art Stadttor vor. Nutzungen wie ein Café sollten die Attraktivität des Viertels für Laufkundschaft erhöhen. Als neuer Nachbar wird zudem der Kommunalservice Jena erwartet, der sich westlich im Ladengeschäft des Eckgebäudes Unterlauengasse ansiedeln will. Bisher gab es dort Waffeln

Ausruhen ist im Servicecenter auch möglich. Foto: Thomas Beier

Im neuen Kundencenter vereinen Stadtwerke Energie, Jenaer Nahverkehr und Jenawohnen ihre bisher separaten Servicecenter und ergänzen das Angebot um Dienste der Jenaer Bäder. Das gemeinsame Kundencenter erstreckt sich über 480 Quadratmeter. Geöffnet ist an sechs Tagen pro Woche. Neu sind am Tresen Kassen, die automatisch das Geld der Kunden wechseln.

Hauptaufgabe beim Umbau war es, möglichst viel Bewegungsfläche und natürliches Licht in die Räume zu bringen. Der dem Gebäude vorgelagerte Laubengang verschwand. Dafür gibt es nun eine LED-Medienfassade als „Kunst am Bau“, die täglich ab 18 Uhr (aber nicht nachts) reale Stadtwerke-Daten in Kunst umwandelt. Mit der Neueröffnung schlossen die separaten Servicebüros des Nahverkehrs, der Stadtwerke Energie und von Jenawohnen. Alle bisherigen Telefonnummern behalten ihre Gültigkeit.

Auch im und am Kundencenter wurde gestern noch gebaut. So kamen nach der Eröffnung neue Altstadt-Laternen ans Haus. Kleinere Tiefbauarbeiten in der Saalstraße hatten auch noch nichts mit dem bevorstehenden Abriss zu tun.