Bauernproteste Am Montag ist in Jena mit allem zu rechnen

Jena Bauernproteste: In sozialen Netzwerken wird angekündigt, dass Jena ab 6 Uhr „dicht gemacht wird in alle Richtungen“.

Landwirte und weitere Berufsgruppen demonstrieren am Montag in ganz Deutschland. Auch für Jena werden massive Behinderungen erwartet. „Wir müssen mit allem rechnen“, sagte Jenas Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU) am Sonntag auf Nachfrage. Gleichzeitig ist sein dringender Appell an die Teilnehmer, Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr unbedingt durchzulassen. Dies gilt insbesondere für den Bereich des Klinikums.

„Jena wird 6 Uhr dicht gemacht in alle Richtungen. Viele Unternehmen aus Jena haben sich mit unzähligen Fahrzeugen angeschlossen und werden die Stadt zum Erliegen bringen, niemand rein- und rauslassen.“ Das war in sozialen Netzwerken zu lesen. Zudem wurden abgesperrte Autobahnzufahrten und eine Blockade am Hermsdorfer Kreuz angekündigt. Ob dies alles so eintreten wird, wusste am Sonntag niemand mit Sicherheit zu sagen.

Das Thüringer Bildungsministerium hat in Bezug auf die möglichen Protestkundgebungen in einer Meldung darauf hingewiesen, dass zwar grundsätzlich Schulpflicht besteht. „Sollten einzelne Schülerinnen und Schüler aufgrund lagebedingter Verkehrsbehinderungen nicht zum Unterricht erscheinen, ist dies nicht als ein unentschuldigtes Fehlen einzuordnen.“ Wer die Möglichkeit hat, von zu Hause zu arbeiten, sollte dies am Montag tun.

Mit Blick auf das Freihalten von Rettungswegen weist Dezernent Benjamin Koppe darauf hin, dass eine bewusste Zuwiderhandlung zu Geldstrafen und Strafverfolgung führen kann. Die Polizeileitstelle sei in erhöhter Bereitschaft, um gegebenenfalls einzugreifen. Weiterhin stehen die Stadtverwaltung mit Versammlungsbehörde in engem Austausch mit der Landespolizeiinspektion.

Umgang mit unangemeldeten Versammlungen

Die Stadt Jena kann nur Versammlungen beauflagen, die zuvor ordnungsgemäß angemeldet werden, heiß es. Bei spontanen Kundgebungen, deren Ort und Zeit nicht bekannt sind, wird die Versammlungsleitung nach deren Kenntnis mit dem Organisator der Kundgebung vor Ort in Austausch treten und Auflagen festlegen.

Fest steht, dass es auch am Mittwoch Behinderungen durch Traktoren zumindest im Stadtzentrum geben wird. Vormittags ist eine Trecker-Kundgebung auf dem Eichplatz mit Kreisverkehr im Zentrum geplant.

Der für Montag auch erwartete Bahnstreik scheint vorerst abgewendet, so wurde am Sonntag von der Gewerkschaft GDL vermeldet. Unklar ist, inwiefern Hausarztpraxen am Montag ebenfalls streiken. Ihr Protest richtet sich gegen die Politik von Gesundheitsminister Lauterbach und die Budgetierung von Leistungen, während unterdessen über die Freigabe von Cannabis geredet wird.