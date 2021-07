„Am Oelste“ sieht aus wie ein großes Festivalgelände

Die Weitläufigkeit des Baugebietes „Am Oelste“ führt dazu, dass Ortsunkundige am nördlichen Stadtrand ein künftiges Festivalgelände oder einen XXL-P&R-Platz neben der B 88 (links im Bild) vermuten. Aber es bleibt dabei: Auf vier Hektar soll ein neues Wohngebiet entstehen, wobei ab diesem Sommer zunächst Flächen für den gewerblichen Wohnungsbau vermarktet werden. Erst danach, also voraussichtlich 2022/2023, werden die Grundstücke zur Errichtung von Einfamilienhäusern in Form von gereihten Stadthäusern zu haben sein.