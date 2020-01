Am Silvestertag traditionell auf Entenjagd in Jena

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Am Silvestertag traditionell auf Entenjagd in Jena

Entenbraten? Mit dieser abschließenden Frage lag jener Bürger mutmaßlich gar nicht so falsch, der auf dem Online-Mängelmelder des Stadtverwaltungsportals www.jena.de seine Verwunderung bekundet hatte über eine beobachtete Entenjagd im Stadtgebiet am Silvestertag. Zwei Jäger hätten in der Oberaue von der Sportplatzbrücke aus morgens um 8 „auf in der Saale schwimmende Enten“ geschossen, schrieb der Absender.

Das sei eine reguläre und genehmigte Entenjagd gewesen, sagte Stadtsprecherin Roswitha Putz, die sich auf Aussagen der Unteren Jagdbehörde der Stadt berief. „Das ist für Jena nix Neues und wird auch in angrenzenden Jagdkreisen in dieser Zeit praktiziert.“ Die Stadt nicht zusätzlich beunruhigen Helko Junge, der 1. Vorsitzende der Jägerschaft Jena und Umgebung, ließ auf Nachfrage der Redaktion Erfahrungen durchblicken beim Umgang mit verunsicherten Hinweisen zur Entenjagd. „Wir haben in Jena nun einmal viele urbane Bürger, die mit Jagd nicht allzu viel zu tun haben.“ Bei der hiesigen Jägerschaft habe sich der Silvestertag als Zeitpunkt der Entenjagd schon länger etabliert. Die Brut- und Aufzuchtzeit der Enten sei dann fern. Und zudem gehe „die Knallerei im Allgemeingeschehen etwas unter“, sagte Helko Junge mit Hinweis auf die Böllerei des Silvestertages. So werde die Stadt nicht zusätzlich beunruhigt. Saale-Abschnitte seien dabei Teile der Jagdreviere; und generell sei der Jagdpächter für die Durchführung der Jagd verantwortlich, erläuterte Junge. Selbst auf dem Jagdschein seien noch einmal Maßregeln aufgelistet. Zum Beispiel dürfe nicht auf bewohntes Gebiet geschossen werden. Keine Schüsse aufs Wasser Und ganz wichtig: Auch Schüsse aufs Wasser müssen nach Helko Junges Beschreibung unbedingt vermieden werden. „Es besteht das Risiko, dass Schrot auf dem Wasser abprallt.“ Schrotkugeln hätten einen Wirkungskreis von 50 bis 60 Metern. So komme dem Jagdhund die Rolle zu, Enten zu beunruhigen, so dass sie aufsteigen und in der Luft das Ziel der Jäger sind. Und ja, der Jagdhund gehe ins Wasser, um die geschossenen Enten ans Ufer zu holen. Der hiesigen Jägerschaft, die große Teile des Saale-Holzland-Kreises einschließt, gehören nach Helko Junges Angaben 205 Mitglieder an. Zudem gebe es einige Leute mit Jagdschein, aber ohne Mitgliedschaft. „Wir hatten innerhalb der letzten fünf Jahre immer um die 200 Mitglieder.“