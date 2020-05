Jena. Corona-Kurve bleibt in Jena auch am Sonnabend unauffällig.

Am Sonnabend 158 registrierte Corona-Fälle in Jena

Die Zahl der registrierten Corona-Fällen ist am Sonnabend in Jena bei 158 geblieben. Eine Person befindet sich in stationärer Behandlung auf der Intensivstation. Insgesamt gab es bislang drei Todesfälle. 149 Personen gelten als genesen; aktuell sind sechs aktive Fälle bekannt.

Der Samstag verlief nach Einschätzung der Stadtverwaltung trotz des guten Wetters relativ ruhig. Alle angemeldeten Demonstrationen hätten sich an die Abstandsregeln und die Pflicht gehalten, bei einer Demonstration eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Einige Ansammlungen von Menschen habe es in der Stadt gegeben. Trotz des Verständnisses, bei dem schönen Wetter draußen Freunde und Familien treffen zu wollen, appelliert der Stab für außergewöhnliche Ereignisse an die Jenaerinnen und Jenaer, sich weiterhin an die Kontaktbeschränkungen zu halten.

Bisher sind in Thüringen noch keine Änderungen diesbezüglich erlassen, dies ändert sich erst mit einer neuen Verordnung des Landes in der kommenden Woche. Dann können sich zumindest die Angehörigen zweier Haushalte im öffentlichen Raum treffen. Bis zu einer neuen Verordnung gilt aber weiterhin: Bürger sollen sich zu zweit treffen, in der Familie oder mit maximal einer haushaltsfremden Person. Ausnahmen bilden angemeldete Versammlungen und Demonstrationen nach dem Versammlungsgesetz.