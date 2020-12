Heimatforscher Hubert Kittler (links) und Ortsteilbürgermeister Eberhard Kalus weihen den in Ammerbach aufgestellten Mühlstein ein.

Ammerbach: Erinnerung an die einstige Mühle

Was eine Milchrampe ist, wissen heute bestimmt nur noch die etwas Älteren. Es gab diese hölzernen Podeste an vielen Ecken der Stadt Jena und auf dem Lande. Sie waren zentrale Umschlagplätze für Milch. Auch im Ortsteil Ammerbach gab es so etwas gleich hinter der Kirche auf dem Kastanienplatz. Doch längst ist auch hier die Milchrampe verschwunden. Aber die Stelle, wo sie über Jahrzehnte gestanden hat, ist jetzt wieder gefüllt worden – mit einem Denkmal, das die Geschichte Ammerbachs ein wenig mitgeprägt hat, und zwar mit einem großen Mühlstein, wie ihn einst auch die Mühle von Ammerbach besaß.