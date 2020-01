An der sogenannten Griesson-Kreuzung an der Bundesstraße 88 in Kahla ist seit knapp einer Woche die Ampelanlage ausgefallen.

Kahla. An der verkehrsträchtigen Ecke in Kahla müssen Autofahrer noch bis nächste Woche vorsichtig sein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ampeln an Griesson-Kreuzung bei Kahla seit Tagen defekt

Seit dem Wochenende ist an der sogenannten Griesson-Kreuzung in Kahla die Ampelanlage defekt. Eine Leserin fragte nach, wann das Problem gelöst wird. Denn die Gabelung an der Bundesstraße 88 wird gerade in der Hauptverkehrszeit hoch frequentiert. So ist es für Abbieger aus dem Gewerbegebiet oder aus Großpürschütz kommend schwierig, ohne grünes Licht auf die Bundesstraße aufzufahren.

Wir haben beim zuständigen Landesamt für Bau und Verkehr nachgefragt. Regionalleiter Ulrich Wenzlaff sagt, dass die Ampelanlage wegen eines Unfallschadens defekt ist. „Wir haben jetzt den Auftrag für die Reparatur herausgegeben“, erklärt er, sodass im Laufe der nächsten Woche eine Firma die Signalanlagen wieder in Betrieb setzen kann. Die zeitliche Verzögerung ergebe sich aus den Prüfungen der Unfallaufnahme, „um zu sehen, welche Kosten vom Unfallverursacher zu tragen sind“, sagt Wenzlaff.

Wie eine Polizeisprecherin bestätigt, hat es am Sonnabend, 18. Januar, an der Kreuzung gekracht. Ein Fahrer, der aus dem Gewerbegebiet kam, missachtete die Vorfahrt und krachte mit einem Auto zusammen, dass gerade aus Richtung Jena kommend auf der Bundesstraße rollte. Das Fahrzeug wurde daraufhin gegen eine Ampel geschleudert. Verletzt wurde niemand, Ampel und Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr funktionsfähig. Der Unfall geschah gegen 7.30 Uhr – zu einer Zeit, in der die Ampelanlage planmäßig ausgeschaltet ist.