An Anhänger randaliert - Einparkversuch endet auf Verkehrsinsel - Kind dank Notbremsung nur leicht angefahren

Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

An Anhänger randaliert

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag ihren Unmut an einem Pkw-Anhänger in der Hans-Berger-Straße ausgelassen. Der 35-Jährige Besitzer fand diesen, nicht wie abgestellt auf dem Grundstück, sondern auf der Straße davor. Neben Kabelschäden, luftleeren Reifen und defekten Leuchten, musste er auch das Fehlen der Kennzeichen feststellen.

Statt einzuparken über Verkehrsinsel gefahren

Eine 71-Jährige wollte vorwärts in eine Parklücke des Einkaufsmarktes am Schießplatz in Camburg einparkten. Aufgrund eines Bedienfehlers fuhr die Dame mit ihrem Renault über die Parklücke hinaus, auf eine angrenzende Insel und kollidierte mit einem dort gepflanzten jungen Baum. Der Baum musste zwar gefällt werden, der Frau ist zum Glück aber nichts passiert. Auch am Fahrzeug entstand durch das Manöver nur geringer Sachschaden.

Kind dank Notbremsung nur leicht verletzt

Dienstagmorgen kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem 13-jährigen Kind. Das Kind querte die Fahrbahn im Breiten Weg in Stadtroda, unweit dem Fußgängerüberweg. Der Pkw-Fahrer leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Es kam zu einer leichten Berührung, sodass das Kind hinfiel und sich zum Glück nur leicht verletzte.