An mehreren Geschäften randaliert - Auspuff verklebt - Detonationen

Straßenbahn besprüht

Unbekannte Täter besprühten in den Nachtstunden eine Jenaer Straßenbahn. Vermutlich nutzten die Täter die Zeit, als die Bahn auf dem Ernst-Abbe-Platz für ein paar Minuten hielt. Dann brachten sie mit roter Sprühfarbe unleserliche Schriftzüge auf Teile der Bahn auf. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Vandalen in Johannisstraße und Wagnergasse - Auspuff verklebt

Zum wiederholten Male wurden mehrere Geschäfte in der Johannisstraße und der Wagnergasse in Jena zum Objekt von Vandalen. Im jüngsten Fall, welcher am 23. Dezember bekannt wurde, verklebte ein Unbekannter die Türschlösser der Geschäfte in der Johannisstraße 22 und 23 sowie der Wagnergasse 35 mit einer unbekannten Substanz. Daraufhin waren die Schließzylinder unbrauchbar und mussten ersetzt werden.

Ebenfalls in diesem Zeitraum kam es zu einer Sachbeschädigung am Fahrzeug der Ladenbesitzerin. Dies war im Dietrichweg abgestellt. Unbekannte füllten den Auspuff mit Bauschaum aus. Aktuell liegen keine Hinweise zum Täter bzw. den Tätern vor. Ein Zusammenhang der Taten wird aktuell geprüft. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat bzw. Taten beobachtet und kann Angaben zum Sachverhalt machen?

Überflüssigen Drucker entsorgt

Kurz nach 17 Uhr konnte am Dienstag eine Person beobachtet werden, wie diese einen ausgesonderten Drucker über den Zaun eines Wertstoffhofes in Eisenberg warf. Vor Ort konnte die 49-jährige Frau angetroffen werden. Nach der Belehrung gab es eine Anzeige.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Einem Streifenwagen kam am Dienstvormittag in Quirla ein Pkw entgegen. Da der Fahrer der Polizei kein Unbekannter war, erfolgte die Kontrolle des Skoda. Hinter dem Steuer saß ein 37-jähriger Mann aus Stadtroda, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er erhielt eine Anzeige. Da die Fahrzeughalterin auf dem Beifahrersitz saß und ihr dieser Umstand bekannt war, muss auch sie sich nun strafrechtlich verantworten.

Mehrere Detonationen in Hartmannsdorf

Mehrere Anwohner in Hartmannsdorf wurden gegen 20 Uhr am Dienstagabend durch mehrere Detonationen aufgeschreckt. Im Bereich der alten Schule sowie des Autohauses ertönten sechs bis sieben Knallgeräusche, welche vermutlich von Silvesterböllern herrührten. Trotz intensiver Suche konnte die Verantwortlichen nicht gefunden werden.

Weitere Meldungen der Polizei für Ostthüringen