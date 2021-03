An Mülltonnen, Autos und Haltestelle in Jena randaliert und rechte Parole skandiert

Eine ganze Reihe an Sachbeschädigungen, bei denen mehrere Hundert Euro Schaden entstanden, bis hin zu Eierwürfen auf ein Geschäft und einen Hauseingang meldet die Jenaer Polizei am Wochenende und sucht Zeugen.

So zog am Samstag gegen 0.15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher an der Straße Am Steiger stadteinwärts. Dabei warfen Personen aus der Gruppe Mülltonnen, zwei Altkleidercontainer sowie ein Moped um. Außerdem wurden an sechs Fahrzeugen der rechte Außenspiegel abgetreten. Dabei soll ein Jugendlicher aus der Gruppe heraus "Sieg Heil" gerufen haben.

Ebenfalls in der Nacht zum Samstag stießen Unbekannte eine große Mülltonne von der Schillbachstraße die Landgrafentreppe hinunter, sodass der Fußweg und die Treppe versperrt wurden. Zudem beschädigten sie drei Zaunslatten des Kindergartens am Landgrafenstieg.

In derselben Nacht wurden zwischen 22.45 Uhr und 2.30 Uhr die Scheiben der öffentlichen Nahverkehrshaltestelle "Damaschkeweg" eingeschlagen.

Sachbeschädigung durch Eierwürfe

In der Nacht vom Freitag zu Samstag warfen Unbekannte mehrere Eier gegen das Geschäft einer 23 -Jährigen. Die Eier wurden gegen die Schaufensterscheibe und ein Ei oberhalb des Geschäftes an die Hausfassade geworfen.

Ebenso warfen Unbekannte am Eingangsbereich der Dreßlerstraße 2 mehrere Eier gegen die Haustür und Fassade des Gebäudes.

Auto und Mietmoped beschädigt

Am Samstagabend gegen 19.50 Uhr klappten drei bis vier Personen in der Bauersfeldstraße und anschließend in der Hugo-Schrade-Straße die Außenspiegel von parkenden Autos an. Dabei ging laut Polizei bei einem Pkw das rechte Spiegelglas kaputt.

Eine Gruppe Jugendlicher, bei der es sich nach Angaben der Polizei vermutlich um zwei männliche und zwei weilbliche Personen handelte, lief am Samstagabend gegen 22.10 Uhr in der Nollendorfer Straße zu einem parkenden Mietmoped des Jenaer Nahverkehrs. Dort soll eine männliche Person dann den linken Rückspiegel des Mopeds abgebrochen und das Spiegelglas entwendet haben.

Die Polizei sucht Zeugen zu sämtlichen Sachverhalten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen genommen.

