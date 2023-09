Analytik Jena: Mit breitem neuen Fundament in Richtung Zukunft

Jena. Grundsteinlegung bei Analytik Jena in Göschwitz: Bis Ende 2025 soll auf 15.000 Quadratmetern ein neuer Entwicklungs- und Fertigungskomplex entstehen.

Der Grundstein wurde symbolisch gelegt, er soll später in einer Glasvitrine im Foyer des neuen Analytik-Jena-Gebäudekomplexes in Jena-Göschwitz stehen. Am Dienstag, 5. September, wurde der Stein feierlich mit einer Zeitkapsel bestückt. Die Tageszeitung, einige Euro-Münzen sowie die Baupläne des neuen Gebäudekomplexes befinden sich unter anderem darin.

Grit Petzholdt-Gühne von Analytik Jena ist Personalchefin. Sie leitet das Bauprojekt geleitet und ist treibende Kraft. Bei der Grundsteinlegung am Dienstag, 5. September begrüßt sie die Gäste auf dem Baugelände. Foto: Jördis Bachmann

Damit wurde der Startschuss für den Bau des Analytik-Jena-Campus am Standort Jena Göschwitz gesetzt. Entstehen werden hier bis 2025 Labore, Fertigungshallen, Büros für Produktentwicklung und -management sowie Lagerhallen. Das alles wird in einem Gebäudekomplex von fünf Etagen untergebracht, auf insgesamt 16.800 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Architekt und Generalplaner Christian Meyer-Landrut vom Weimarer Architekturbüro für Industrie- und Hochbau CML erklärte, dass die Baugemeinschaft aus Züblin AG und Habau Deutschland GmbH in den kommenden Monaten fast 12.000 Kubikmeter Beton und 1.560 Tonnen Stahl verbauen werden. Am Analytik-Jena-Campus entstehe Platz für etwa 550 Mitarbeiter, erklärt Jana Dichelle, Sprecherin von Analytik Jena.

Gute Nachbarschaft in Göschwitz lässt sich nicht erschüttern

Notwendig geworden war der Neubau aufgrund der beengten Bedingungen in den Bestandsgebäuden, besonders für Labor und Produktion, die wenig Spielraum für Wachstum ließen. Der Analytik-Jena-Geschäftsführer Oliver Klaeffling zeigte sich dankbar für die große Geduld der Nachbarschaft, die seit Herbst 2022 immer wieder im wahrsten Sinne „erschüttert“ wurde. Denn bevor der Neubau entstehen konnte, musste zunächst der Rückbau des Altgebäudes erfolgen, dessen Fundament sich als äußerst stabil erwies, so Klaeffling. Dankbar sei man dem Nachbar-Unternehmen Jenoptik auch dafür, dass mehrere Hundert Analytik-Jena-Mitarbeiter, die im Altgebäude tätig waren, ein Interimsquartier fanden: Jenoptik hatte dafür ein Gebäude zur Verfügung gestellt, das angemietet werden konnte. Nur so sei das Bau-Projekt überhaupt umsetzbar gewesen.

In die Zukunft blicken und Kontakt zu den Wurzeln halten: Auch Klaus Berka, der bis 2016 Vorstand von Analytik-Jena war, war gekommen, um bei der Grundsteinlegung dabei zu sein, hier mit Grit Petzholdt-Gühne von Analytik Jena. Der neue Analytik-Geschäftsführer Oliver Klaeffling verwies darauf, dass ohne den Unternehmergeist von Klaus Berka das nun gestartete Bauprojekt nicht möglich gewesen wäre. Foto: Jördis Bachmann

Nun schaffe man ein neues breites Fundament, um sich weiterzuentwickeln und zu wachsen, so Oliver Klaeffling, der im Februar diesen Jahres die Geschäftsführung der Analytik Jena GmbH und Co. KG übernommen hatte, welche momentan neun Niederlassungen weltweit betreibt und global aktiv ist. Das Unternehmen investiere zusammen mit dem Schweizer Mutterkonzern Endress und Hauser insgesamt 50 Millionen Euro in den neuen Campus. Auch für das Vertrauen der Muttergesellschaft in die Analytik-Tochter bedankte sich Klaeffling, ebenso für die Unterstützung durch Jenawirtschaft und für die reibungslose Erteilung der Baugenehmigung durch die Stadt – der Bauantrag sei im Dezember 2022 gestellt worden.

Umzug der Mitarbeiter Ende 2025 geplant

Baugelände der Analytik Jena Gmbh und Ko KG in Jena-Göschwitz Foto: Jördis Bachmann

In Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit schließt das Bauprojekt unter anderem Photovoltaik ein; „Wasser und Wärme werden weiterverwendet und das Dach begrünt“, erklärt Jana Dichelle. Zudem setze Analytik Jena beim Bau auf regionale Partner und lokale Ressourcen. „Wir freuen uns, den Analytik Jena-Campus mitzugestalten. Alle Planungs- und Baubeteiligten ziehen an einem Strang und arbeiten mit Hochdruck an der Weiterentwicklung des Standorts“, sagte Michael Stange, Bereichsleiter der Züblin AG.

Grit Petzholdt-Gühne, die in der Analytik-Jena-Geschäftsleitung für das Projekt zuständig ist, fasst zusammen: „Wir schätzen uns glücklich, eine Lösung gefunden zu haben, die eine Zukunft am Bestandsstandort Göschwitz ermöglicht und unseren Mitarbeitenden hervorragende Rahmenbedingungen bieten wird.“ Petzholdt-Gühne geht davon aus, dass ein Umzug der Mitarbeitenden in das neue Gebäude Ende 2025 erfolgen und die Kostenplanung eingehalten werden kann.

Über Analytik Jena

Die Analytik Jena ist Anbieter von Analysemesstechnik, Instrumenten im Bereich der Molekularbiologie sowie von Liquid Handling- und Automations-Technologie. Das Unternehmen ist für Kunden in vielen Branchen in mehr als 100 Ländern vertreten. Die Analysesysteme aus Jena kommen unter anderem bei der Wassergütebestimmung, der Umweltüberwachung, im Gesundheitswesen oder bei der Qualitätskontrolle zum Einsatz. Analytik Jena wurde 1990 mit Sitz in Jena gegründet und gehört heute zur Schweizer Endress und Hauser Gruppe.

Eckdaten zum Neubau in Jena-Göschwitz

Auf 15.000 Quadratmetern entsteht voraussichtlich bis Herbst 2025 das künftige Campus-Hauptgebäude mit fünf Ebenen. 3.600 Quadratmeter Produktions- und Lagerflächen, 5.600 Quadratmeter Büroflächen und 2.300 Quadratmeter Laborfläche werden zur Verfügung stehen, um Laborgeräte zu entwickeln und zu fertigen. Investiert werden 50 Millionen Euro.

