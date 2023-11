André Kudernatsch erzählt in Jena Geschichten aus dem Gruselkabinett

Jena. Autor und Kabarettist ist am 23. November in der Büchstube zu Gast.

André Kudernatsch liest am Donnerstag, 23. November, ab 18.30 in der Jenaer Bücherstube. Der Eintritt ist frei – die Platzzahl allerdings begrenzt, heißt es in einer Mitteilung der Bücherstube.

Vielen sei Kudernatsch bekannt als ehemaliger Pressesprecher der Stadt und Autor des Werkes »Das Beste an Erfurt ist die Autobahn nach Jena«. Sein neues Buch sei eine Sammlung seiner (bisher) besten Werke: »Das Kudernatsch-Kompott«: Süßes oder Saures?

Was wird uns Kult-Komiker Kudernatsch zum Nachtisch aus dem Keller holen?: Kalauer und Kolumnen, Knittel und Kabarett, Krimis und Katastrophen, verspricht die Ankündigung. Gut abgehangene Wurstgedichte gehören ebenso zur Auswahl wie kühne Kommentare und Geschichten aus dem Gruselkabinett.

Wer nicht vor Ort sein kann, kann dennoch dabei sein. Auf dem Facebook-Kanal der Jenaer Bücherstube wird es außerdem ein Live-Stream zum Mitansehen geben. red